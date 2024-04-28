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Vietjet поставила цель перевезти 27 миллионов пассажиров в 2024 году
Цели высокого роста в 2024 году
По прогнозам ОСА, выручка от авиаперевозок и консолидированная выручка превысят 59 трлн донгов (около 2,32 млрд. долл. США) и 65,5 трлн донгов (около 2,57 млрд. долл. США) соответственно, увеличившись на 10% и 12,4% по сравнению с предыдущим годом в указанном порядке. Ожидается, что Vietjet выполнит 142 000 рейсов с более чем 27,4 миллионами пассажиров на борту.
ОСА также утвердил план распределения прибыли на 2024 год, согласно которому дивиденды и авансовые дивиденды будут выплачиваться наличными и акциями в максимальном соотношении 25%.
ОСА также голосует по различным важным вопросам, направленным на стимулирование роста, гибко реагируя на рыночные изменения, ведущие рыночные тенденции и создавая новые возможности. Vietjet, занимая лидирующую долю рынка, будет поддерживать стабильность на внутреннем рынке и в то же время расширять свою сеть полетов по всему миру, открывая новые направления в Южной Азии, Центральной Азии, Австралии и в направлении Европы.
Под лозунгом "Реальная сделка - новый я" к 2024 году компания Vietjet стала первопроходцем в соединении Вьетнама с миром. Авиакомпания объявила и открыла множество новых международных маршрутов, включая Фукуок - Тайбэй, Хошимин - Чэнду, Сиань, Хошимин - Вьентьян, а также рейсы из Ханоя в Хиросиму, Сидней, Мельбурн и т. д.
Под лозунгом «Новое предложение для нового меня» на 2024 Vietjet стала пионером в соединении Вьетнама со всем миром. Авиакомпания объявила и открыла множество новых международных маршрутов, включая Фукуок – Тайбэй, Хошимин - Чэнду, Сиань и Хошимин - Вьентьян, а также рейсы из Ханоя в Хиросиму, Сидней, Мельбурн и другие.
Ведущая международная экспансия и выдающиеся результаты бизнеса в 2023 году
Финансовая отчетность за 2023 год показала, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию во Вьетнаме и в мире с нестабильными курсами валют и высокими ценами на нефть. Расширение международной сети способствовало росту доходов, что привело к положительному балансу и многократному увеличению финансовых показателей.
Vietjet выполнила 133 000 рейсов с 25,3 млн пассажиров на борту - рост на 183 % по сравнению с прошлым годом, из которых более 7,6 млн совершили международные перелеты.
В 2023 году Vietjet запустила 33 новых внутренних и международных маршрута. Она стала крупнейшей авиакомпанией, выполняющей рейсы между Вьетнамом и пятью крупнейшими городами Австралии, а также открыла несколько маршрутов на индийский рынок, в частности, прямой рейс, соединяющий Ханой и Джакарту (Индонезия), который десятилетиями оставался вне поля зрения любой авиакомпании. Vietjet также увеличил частоту полетов в страны Северо-Восточной Азии, став авиакомпанией с самой высокой частотой полетов из Вьетнама в Японию и Южную Корею.
Международные маршруты Vietjet внесли большой вклад в развитие дипломатической деятельности и экономических связей, торговли, инвестиций и туризма между странами.
По состоянию на 31 декабря 2023 года экологически чистый флот Vietjet, состоящий из 105 самолетов, включая A330, оптимизирует ресурсы, экономит топливо и соответствует долгосрочным целям в области устойчивого развития. За десять лет усилия по сокращению выбросов CO2 позволили сэкономить до 15-20% топлива, что внесло значительный вклад в устойчивое развитие. ESG остается стратегическим приоритетом, способствующим оптимизации ресурсов, экономии топлива и сокращению выбросов CO2 благодаря современному флоту авиакомпании.
Сосредоточившись на развитии человеческих ресурсов, Vietjet Aviation Academy (VJAA) обучила более 97 000 студентов на 6 300 курсах. Кроме того, в академии был установлен третий летный тренажер, что позволило ей сохранить позиции первоклассного регионального центра подготовки пилотов.
Эффективная эксплуатация существующей сети полетов и открытие новых международных маршрутов привели к впечатляющим показателям бизнеса Vietjet в 2023 году. Отдельные и консолидированные доходы составили 53,7 триллиона донгов (около 2,16 миллиарда долларов США) и 58,3 триллиона донгов (около 2,35 миллиарда долларов США) соответственно.
По состоянию на 31 декабря 2023 года общая сумма активов Vietjet составила более 86,9 триллиона донгов (около 3,43 миллиарда долларов США). Остаток денежных средств и их эквивалентов составил 5,05 триллиона донгов (около 203 миллионов долларов США), что более чем в 2,7 раза превышает аналогичный показатель прошлого года, обеспечивая финансовую устойчивость авиакомпании.