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Vietjet открывает период долгосрочного роста
В 2024 году Vietjet перевезла 25,9 миллиона пассажиров (без учёта Thai Vietjet), из них более 9 миллионов — на международных рейсах, что на 18% больше по сравнению с 2023 годом.
Авиакомпания открыла 20 новых маршрутов — как международных, так и внутренних, увеличив общее количество маршрутов до 145, из которых 101 — международный и 44 — внутренний. Vietjet стала первой авиакомпанией, открывшей прямое воздушное сообщение между Вьетнамом и пятью крупнейшими городами Австралии, а также авиаперевозчиком с наибольшим числом маршрутов между Вьетнамом и Индией, Китаем, Южной Кореей, Японией и другими странами.
Согласно аудированной отчётности, в 2024 году материнская компания Vietjet достигла выручки в 71,734 триллиона донгов, а прибыль до налогообложения составила 1,748 триллиона донгов. Консолидированная выручка составила 72,045 триллиона донгов, а прибыль до налогообложения — более 1,823 триллиона донгов.
По состоянию на 31 декабря 2024 года общая сумма активов Vietjet составила почти 99,300 триллиона донгов. Коэффициент задолженности к собственному капиталу составил 2,03, а коэффициент ликвидности — 1,58, что считается хорошим уровнем для авиационной отрасли.
Для реализации плана развития на новое десятилетие Vietjet и авиастроительная корпорация Airbus заключили соглашение на покупку ещё 20 широкофюзеляжных самолётов A330neo, увеличив общий заказ на такие воздушные суда до 40 единиц.
Следуя стратегии устойчивого развития, Vietjet продолжает инвестировать в наземные операции, техническое обслуживание и подготовку кадров. Авиакомпания самостоятельно осуществляет наземное обслуживание в двух крупнейших аэропортах Вьетнама — Таншоннят и Нойбай, совершенствуя цепочку авиационных услуг. Также компания инвестирует в строительство ангара для технического обслуживания, обеспечивая сервис для собственного флота современных узко- и широкофюзеляжных самолётов.