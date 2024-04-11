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Vietjet объявила о запуске прямого маршрута между городом Хошимин и китайским городом Сиань

Вьетнамская авиакомпания нового поколения Vietjet отметила 10-летие своего первого рейса в Китай (2014-2024 гг.) и объявила о создании прямого маршрута между Хошимином и китайским городом Сиань на форуме по вопросам политики и законодательства, который состоялся 10 апреля в Шанхае. На мероприятии присутствовали председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ, который находится с официальным визитом в Китае, и другие лидеры двух стран.

Вице-премьер Чан Лыу Куанг поздравил компанию Vietjet с ее операционными достижениями и выразил уверенность, что перевозчик запустит больше рейсов между двумя странами, способствуя тем самым развитию двусторонней торговли, взаимопониманию и поддержке, а также углублению вьетнамско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства.

Начиная с лета этого года, Vietjet будет выполнять прямые рейсы между городом Хошимин и древней столицей Сиань, с четырьмя обратными рейсами в неделю.

С момента первого полета в 2014 году компания перевезла более 12 миллионов пассажиров по всем маршрутам, соединяющим политические, экономические, культурные и туристические центры Вьетнама с почти 50 популярными направлениями в Китае, способствуя углублению и расширению всеобъемлющего стратегического партнерства.

Авиаперевозчик Vietjet не только произвел революцию в авиационной отрасли Вьетнама, но и стал авиакомпанией-новатором в регионе и по всему миру. Уделяя особое внимание управлению затратами, эффективной эксплуатации и эксплуатационным характеристикам, применяя новейшие технологии во всех видах деятельности и лидируя в этом направлении, Vietjet предлагает возможности для полетов по экономичным и гибким тарифам, а также разнообразные услуги в соответствии с требованиями клиентов.

Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) с сертификатом аудита эксплуатационной безопасности IATA (IOSA). Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания получила наивысший рейтинг по безопасности полетов - 7 звезд - на единственном в мире веб-сайте с рейтингом по безопасности airlineratings.com и много лет подряд входит в число 50 лучших авиакомпаний мира по качеству финансирования и операциям по версии журнала Airfinance. Авиакомпания также была названа лучшим бюджетным перевозчиком такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.

ВИА/ИЖВ

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