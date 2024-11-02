UOB: Экономический рост Вьетнама пострадал от тайфуна Яги

Согласно отчету, опубликованному 24 сентября, до прихода тайфуна экономика Вьетнама в течение восьми месяцев демонстрировала высокие темпы роста.



С июня индекс менеджеров по закупкам (PMI) в стране опережает показатели соседних стран региона АСЕАН. С мая по август объем производства в обрабатывающей промышленности демонстрировал двузначный рост в годовом исчислении в течение четырех месяцев подряд.



К концу августа экспорт демонстрировал двузначный рост на протяжении всего рассматриваемого периода, а положительное сальдо торгового баланса страны составило 18,5 млрд долларов США.



Розничные продажи сохранили среднемесячный темп роста на уровне 8,8% в годовом исчислении, несмотря на высокую базу в 2023 году.



Кроме того, приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) продолжает расти, что, в свою очередь, отражает оптимизм иностранных инвесторов: за восемь месяцев он достиг 20,5 миллиарда долларов США, что на 7% выше показателя, зафиксированного за аналогичный период прошлого года.



По состоянию на конец октября около 33% зарегистрированных ПИИ поступило из Сингапура, за ним следует Япония (12%).



По мнению экспертов UOB, последствия тайфуна Яги будут более заметны в северных районах страны в конце третьего и начале четвертого квартала. Последствия могут проявиться в снижении объемов производства и повреждении объектов в ряде секторов, включая обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство и сферу услуг. Однако, несмотря на эти временные нарушения, долгосрочные фундаментальные показатели остаются стабильными.



Хотя во втором квартале этого года Вьетнам продемонстрировал впечатляющий рост в 6,93% - самые высокие темпы за почти два года, эксперты UOB считают, что этот сильный импульс роста вряд ли сохранится во второй половине 2024 года.



Принимая во внимание последствия тайфуна Яги, усилия по восстановлению и более высокую базу во второй половине 2023 года, UOB пересматривает свой прогноз роста для Вьетнама.



Соответственно, UOB прогнозирует замедление роста до 5,7% в третьем квартале, по сравнению с 6%, как ожидалось ранее, и до 5,2% в четвертом квартале, по сравнению с 5,4%, как ожидалось ранее.



В результате прогноз роста экономики на весь год снижен до 5,9%, что на 0,1% ниже предыдущего прогноза в 6%. Прогнозы продолжают демонстрировать позитивное восстановление после 5-процентного роста в 2023 году. Прогноз роста ВВП на 2025 год был пересмотрен в сторону повышения на 0,2 процентных пункта до 6,6 %, что отражает ожидаемое увеличение, компенсирующее предыдущее снижение.



Несмотря на последствия тайфуна Яги и значительное восстановление курса донга с июля, эксперты UOB по-прежнему ожидают, что Государственный банк Вьетнама (SBV) сохранит ключевую ставку на прежнем уровне до конца 2024 года, следя за инфляционными рисками.



С начала этого года по конец августа базовый ИПЦ вырос на 4% в годовом исчислении, что немного ниже целевого показателя в 4,5%. Инфляционное давление, вероятно, усилится после перебоев в сельскохозяйственном производстве, поскольку на долю продуктов питания приходится 34% ИПЦ.



Вероятно, SBV примет более целенаправленный подход к поддержке пострадавших физических и юридических лиц в регионе, вместо того чтобы использовать общий инструмент поддержки, такой как снижение ставки по всей стране. В связи с этим UOB ожидает, что SBV сохранит ставку рефинансирования на текущем уровне 4,50%, сосредоточившись на стимулировании роста кредитования и других мерах поддержки.



Однако объявление ФРС США о снижении процентной ставки на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании может усилить давление на SBV, чтобы рассмотреть возможность аналогичного смягчения политики, подчеркнул эксперт UOB.

По мнению экспертов UOB, в соответствии с движением других валют в регионе, вьетнамский донг продемонстрировал самый большой квартальный рост с 1993 года, восстановившись на 3,2% до 24 630 донгов по отношению к доллару США. Внешнее давление, оказываемое сильным долларом США, начинает ослабевать, поскольку ФРС начинает цикл смягчения, как и ожидалось, в то время как внутренние факторы указывают на дальнейшую стабильность донгов.



Обновленный прогноз UOB вьетнаского донга по отношению к доллару США составляет 24 500 донгов в четвертом квартале 2024 года; 24 300 донгов в первом квартале 2025 года; 24 100 донгов во втором квартале 2025 года и 23 900 донгов в третьем квартале 2025 года.