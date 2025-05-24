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Telegram будет заблокирован во Вьетнаме
По данным A05, до 68% из 9600 каналов и групп Telegram во Вьетнаме содержат вредоносный контент.
Полицейское агентство также сообщило, что многие из этих групп, насчитывающих десятки тысяч участников, были созданы реакционными или антиправительственными силами для распространения подрывных документов. Сообщается о мошенничестве, незаконной продаже пользовательских данных и наркотиков, а также о случаях подозрения в терроризме.
Согласно Декрету № 147/2024/ND-CP об управлении, предоставлении и использовании интернет-услуг и онлайн-информации, трансграничные поставщики услуг, такие как Telegram, должны соблюдать вьетнамские законы при предоставлении услуг во Вьетнаме.
Они обязаны предоставлять контактную информацию властям, а также отслеживать, удалять и блокировать незаконный контент, услуги и приложения, как того требуют положения Закона о кибербезопасности, по запросу соответствующих органов.
В Декрете говорится, что если иностранный поставщик услуг нарушает вьетнамские законы и отказывается сотрудничать с властями в устранении таких нарушений, вьетнамские власти могут применять технические меры, чтобы «предотвратить злоупотребление Интернетом для создания угрозы национальной безопасности, социальной безопасности и порядку, морали и нарушения законов», а также «защитить детей и подростков от негативного воздействия Интернета».
В документе, выпущенном A05, также отмечается, что «использование телекоммуникационных услуг для совершения подрывных действий или действий, угрожающих национальной безопасности и общественному порядку, строго запрещено в соответствии со статьей 9(1) Закона о телекоммуникациях».
В таких случаях поставщики телекоммуникационных и интернет-услуг обязаны применять меры по блокировке услуг, предусмотренные статьей 13(2)(đ) того же закона.
С 1 января 2025 года поставщики базовых телекоммуникационных услуг также обязаны уведомлять власти, прежде чем предлагать услуги. Telegram не выполнил это требование, отметили в полицейском ведомстве.
Предоставление телекоммуникационных услуг без соответствующего разрешения является запрещенным действием в соответствии со статьей 9(4) закона о телекоммуникациях. В таких случаях телекоммуникационные предприятия обязаны применять технические меры для блокирования услуг, как указано в статье 79(1)(c) Декрета № 163/2024/ND-CP.