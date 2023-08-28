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JETRO прогнозирует рост числа японских бизнес-путешественников во Вьетнам
Главный представитель Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO) в городе Хошимин Нобуюки Мацумото выразил надежду на развитие двухстороннего сотрудничества, когда 15 августа новая визовая политика Вьетнама вступила в силу.
За первые семь месяцев 2023 года Вьетнам принял 283 668 японских туристов, что в 617 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако по сравнению с тем же периодом 2019 года, до пандемии COVID-19, число японских туристов во Вьетнаме достигло лишь 54%. Ожидается, что открытая и долгосрочная визовая политика привлечёт бизнес-путешественников в сентябре после пикового сезона туризма в Японии.
По словам Нобуюки Мацумот, будут проходить многие мероприятия, посвященные 50-летию установления дипломатических отношений между двумя странами (1973-2023 гг.) в сентябре , поэтому число японских деловых путешественников во Вьетнам сильно вырастёт.
На данный момент в Японии работает около 460 000 вьетнамцев. Это крупнейшая иностранная рабочая сила, составляющая ¼ числа иностранных рабочих в Японии. От вьетнамской диаспоры в Японии Нобуюки Мацумото узнал, что все больше и больше японских туристов интересуются турами во Вьетнам. Он надеется, что Главное управление туризма Вьетнама будет проводить больше мероприятий по продвижению туризма в Японии.
По случаю 50-летия вьетнамско-японского сотрудничества JETRO планирует организовать множество мероприятий для укрепления двусторонних экономических отношений с сентября текущего года. Многие мероприятия по налаживанию деловых связей между японскими и вьетнамскими компаниями также будут проходить в Ханое и Хошимине в сентябре. В ноябре JETRO проведет мероприятие «Fast Track» с участием вьетнамских компаний и корпораций, таких как Vingroup, FPT Group, MoMo и японских партнеров, таких как Tokyu Group, Money Forward и Fujikin.
Нобуюки Мацумото заявил, что японские инвесторы высоко оценивают потенциал развития вьетнамского рынка. Однако в южной части Вьетнама, особенно в Хошимине, земельный фонд по-прежнему весьма ограничен. Причём многочисленные трудности в выдаче разрешений на работу новым трудящимся и в повторной выдаче разрешений также влияют на инвестиционные решения во Вьетнаме. Поэтому для привлечения ПИИ Вьетнаму необходимо развивать промышленные парки и улучшить административные процедуры.