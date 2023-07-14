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GFANZ рассчитывает на тесное сотрудничество с Вьетнамом в вопросах энергетического перехода

Глазгианский финансовый альянс по достижению чистого нулевого уровня выбросов» (ГФАНЗ, GFANZ) желает тесно сотрудничать с Вьетнамом в процессе энергетического перехода, заявила 13 июля заместителю премьер-министра Чан Хонг Ха исполнительный директор по государственной политике ГФАНЗ Элис Карр.
  Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха на встрече с исполнительным директором по государственной политике ГФАНЗ Элис Карр. Фото: ВИА  
Во время приема в Ханое заместитель премьер-министра поделился решениями и дорожными картами для достижения обязательства по сокращению выбросов парниковых газов до нуля и Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP), а также другими текущими проектами во Вьетнаме с этой сфере.

В настоящее время Вьетнам реализует проекты по возобновляемым источникам энергии (ветровой и солнечной), мощностью около 9000 МВт. В Национальном плане развития энергетики на период 2021-2030 гг. с видением до 2050 г. (Энергетический план VIII) значительное место отводится возобновляемым источникам энергии. Это включает в себя планы по строительству морских ветряных электростанций, развитию солнечной энергетики на крышах, созданию интеллектуальных сетей, обеспечению баланса и стабильности энергетической системы, а также поощрению самостоятельного производства и потребления солнечной энергии на месте.

Чан Хонг Ха сказал, что несколько пилотных проектов по переходу к энергетике будут поручены вьетнамским фирмам, добавив, что Вьетнам отдает приоритет проектам по «зеленому» переходу в сфере транспорта и сельского хозяйства.

Кроме того, Вьетнам заинтересован в образовании, обучении и исследованиях в области возобновляемых источников энергии и новых видов топлива. По его словам, Вьетнам надеется, что ГФАНЗ поделится своим опытом развития возобновляемых источников энергии в развивающихся странах, установив тем самым эффективные связи и сотрудничество с Вьетнамом.

Карр, со своей стороны, заявила, что участие ГФАНЗ и входящих в нее финансовых учреждений важно для формулирования конкретных планов и приоритетов в процессе энергетического перехода и развития «зеленой» экономики.

Она подчеркнула необходимость скорейшего создания глобальной финансовой политики для продвижения JETP.

По ее словам, ГФАНЗ желает тесно сотрудничать с Вьетнамом в процессе энергетического перехода, определять приоритетные области на основе сравнительных преимуществ, таких как интеллектуальные сети, оффшорная ветроэнергетика, изучение новых технологий производства, хранения, транспортировки и использования новых видов топлива.

Лидер ГФАНЗ выразила желание присоединиться к деятельности Секретариата JETP и пилотным проектам по энергетическому переходу, заявив, что ГФАНЗ выделит финансовые ресурсы для технологических инноваций в системах интеллектуальных сетей, перехода от ископаемого топлива и других связанных с этим инициатив.

ВИА/ИЖВ

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