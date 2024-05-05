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FPT Software и VinFast удостоены награды на премии «Драгоценности Азии» 2024
Предприятия получили награду в категории международного бизнеса из Азии, работающих в США, которая была добавлена к премии впервые. Выступая на гала-концерте, посол Вьетнама в США Нгуен Куок Зунг подчеркнул, что ежегодные награды AACC не только отмечают достижения азиатско-американского бизнес-сообщества, но также подчеркивают более широкую приверженность международному сотрудничеству, интеграции и взаимному развитию. Награды отмечают роль предпринимателей и усилия различных секторов, включая науку, технологии, образование, инфраструктуру, транспорт и сельское хозяйство, которые способствовали экономическому росту и улучшению культурных и социальных связей между странами, добавил он.
Бекки Во, бизнес-директор FPT Software в США, сказала, что благодаря этой награде у FPT есть возможность связаться с предприятиями-членами AACC для расширения своего бизнеса на рынке США.
Между тем, президент AACC Синди Шао заявила, что ежегодные награды возникли из идеи чествования тех, кто обладает новаторским духом и добился успеха в своем бизнесе в азиатско-американском бизнес-сообществе.
Она с радостью объявила, что в июне она возглавит делегацию членов AACC во Вьетнам для участия во Вьетнамской международной торговой ярмарке (Vietnam Expo 2024) и установления торговых связей с несколькими вьетнамскими предприятиями.
По словам сенатора Марка Р. Уорнера от штата Вирджиния, эта награда дает возможность наладить связи и сотрудничество между азиатско-американскими предприятиями в США, способствуя ускорению экономического развития между азиатскими странами и США. Инициатива AACC по объединению трансграничного бизнеса обещает открыть новые пути для сотрудничества и инноваций, добавил он.