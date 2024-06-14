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НОВОСТИ

FPT помогает Данангу стать «Силиконовой долиной» Вьетнама

Компания FPT оказывает содействие Данангу в подготовке и обучении высококачественных кадров для полупроводниковой промышленности с целью помочь центральному городу стать «Силиконовой долиной» Вьетнама.

 

Об этом заявил Фам Минь Туан, исполнительный вице-президент FPT Group и генеральный директор FPT Software Da Nang, во время встречи с членом Политбюро, Секретарем ЦК КПВ, Заведующим Отделом ЦК КПВ по внутренним делам Фан Динь Чаком, состоявшейся в городе 13 июня.

Высоко оценив направленность развития FPT, Фан Динь Чак сказал, что группа является одним из инновационных и передовых подразделений в области высоких и новых технологий во Вьетнаме. Он добавил, что ее исследования и бизнес закладывают основу для распространения и реализации четвертой промышленной революции и развития искусственного интеллекта (ИИ) в стране.

Нгуен Туан Фыонг, председатель совета директоров FPT Software Da Nang, отметил, что ИТ-парк FPT Da Nang достиг многих выдающихся результатов после первого года признания правительством. В настоящее время в компании работает более 5700 сотрудников, а ее доход в 2023 году превысил 2,5 триллиона донгов (98,2 миллиона долларов США), из которых более 105 миллиардов донгов было внесено в государственный бюджет. Компания стремится к росту доходов на 30%, чтобы в этом году достичь 3,4 трлн донгов.

Кроме того, в Университете FPT в Дананге обучается более 17 500 студентов, а также создан Центр полупроводников FPT (Fsemi), цель которого - подготовка и обеспечение города высококачественными кадрами.

ВИА/ИЖВ

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