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FPT помогает Данангу стать «Силиконовой долиной» Вьетнама
Об этом заявил Фам Минь Туан, исполнительный вице-президент FPT Group и генеральный директор FPT Software Da Nang, во время встречи с членом Политбюро, Секретарем ЦК КПВ, Заведующим Отделом ЦК КПВ по внутренним делам Фан Динь Чаком, состоявшейся в городе 13 июня.
Высоко оценив направленность развития FPT, Фан Динь Чак сказал, что группа является одним из инновационных и передовых подразделений в области высоких и новых технологий во Вьетнаме. Он добавил, что ее исследования и бизнес закладывают основу для распространения и реализации четвертой промышленной революции и развития искусственного интеллекта (ИИ) в стране.
Нгуен Туан Фыонг, председатель совета директоров FPT Software Da Nang, отметил, что ИТ-парк FPT Da Nang достиг многих выдающихся результатов после первого года признания правительством. В настоящее время в компании работает более 5700 сотрудников, а ее доход в 2023 году превысил 2,5 триллиона донгов (98,2 миллиона долларов США), из которых более 105 миллиардов донгов было внесено в государственный бюджет. Компания стремится к росту доходов на 30%, чтобы в этом году достичь 3,4 трлн донгов.
Кроме того, в Университете FPT в Дананге обучается более 17 500 студентов, а также создан Центр полупроводников FPT (Fsemi), цель которого - подготовка и обеспечение города высококачественными кадрами.