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Financial Times: экономика Вьетнама находится на переломном этапе
В статье также оценивается, что в последние десятилетия быстрый рост экспортного сектора помог миллионам людей во Вьетнаме избежать бедности. В статье говорилось, что экономика Вьетнама переживает решающий момент. В краткосрочной перспективе Вьетнаму необходимо укрепить свою деловую среду и продолжать привлекать иностранных инвесторов. В более долгосрочной перспективе правительству необходимо воспользоваться ростом производства для диверсификации экономики, чтобы достичь своей амбициозной цели — стать к 2045 году экономикой с высоким уровнем дохода.
В статье утверждается, что со временем Вьетнаму необходимо реинвестировать в высокопроизводительные и интеллектуальные области, чтобы достичь цели по доходам, установленной к 2045 году. В которой ключевые услуги, такие как финансы, логистика и юридические услуги, могут создать высококвалифицированные рабочие места и повысить ценность существующих отраслей. Всемирный банк (ВБ) рекомендует Вьетнаму усилить поддержку применения технологий, управленческих навыков и снизить барьеры для инвестиций ПИИ в сектор услуг.
В следующем десятилетии Вьетнаму также необходимо улучшить производственные мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос производителей, планирующих инвестировать во Вьетнам. Преимущество Вьетнама в том, что у него молодое население и обилие рабочей силы, но он по-прежнему конкурентоспособен в поиске работников с высокими техническими навыками.
В статье подчеркивается, что экономика Вьетнама в настоящее время находится на подъеме и Вьетнаму необходимо делать все возможное, чтобы снизить риски экономического роста на пути к долгосрочному процветанию.