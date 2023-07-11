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НОВОСТИ

Financial Times: экономика Вьетнама находится на переломном этапе

The Financial Times (Великобритания) 9 июля опубликовала статью, в которой говорится, что спустя многие десятилетия кажется, что время для трансформации экономики Вьетнама, наконец, пришло, и Вьетнам должен воспользоваться производственным бумом для достижения долгосрочных целей развития. Согласно статье, Вьетнам получает больше инвестиционного капитала из-за рубежа, поскольку производители стремятся «снизить риски» на фоне роста геополитической напряженности. В 2020 году прямые иностранные инвестиции (ПИИ) во Вьетнам резко увеличились и превысили 20 миллиардов долларов США. Многие крупные технологические корпорации, такие как Dell, Google, Microsoft и Apple, в последние годы переместили часть своих цепочек поставок во Вьетнам и продолжили этот перенос производства. Доля импорта США из Вьетнама также увеличилась почти на 2 процентных пункта с 2018 года. Отечественные предприятия активно воспользовались возможностью диверсифицировать цепочку поставок по мере роста затрат на рабочую силу.

В статье также оценивается, что в последние десятилетия быстрый рост экспортного сектора помог миллионам людей во Вьетнаме избежать бедности. В статье говорилось, что экономика Вьетнама переживает решающий момент. В краткосрочной перспективе Вьетнаму необходимо укрепить свою деловую среду и продолжать привлекать иностранных инвесторов. В более долгосрочной перспективе правительству необходимо воспользоваться ростом производства для диверсификации экономики, чтобы достичь своей амбициозной цели — стать к 2045 году экономикой с высоким уровнем дохода.

В статье утверждается, что со временем Вьетнаму необходимо реинвестировать в высокопроизводительные и интеллектуальные области, чтобы достичь цели по доходам, установленной к 2045 году. В которой ключевые услуги, такие как финансы, логистика и юридические услуги, могут создать высококвалифицированные рабочие места и повысить ценность существующих отраслей. Всемирный банк (ВБ) рекомендует Вьетнаму усилить поддержку применения технологий, управленческих навыков и снизить барьеры для инвестиций ПИИ в сектор услуг.

В следующем десятилетии Вьетнаму также необходимо улучшить производственные мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос производителей, планирующих инвестировать во Вьетнам. Преимущество Вьетнама в том, что у него молодое население и обилие рабочей силы, но он по-прежнему конкурентоспособен в поиске работников с высокими техническими навыками.

В статье подчеркивается, что экономика Вьетнама в настоящее время находится на подъеме и Вьетнаму необходимо делать все возможное, чтобы снизить риски экономического роста на пути к долгосрочному процветанию.

ВИА/ИЖВ

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