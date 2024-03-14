НОВОСТИ
CAAV: Авиапарки отечественных авиакомпаний могут сократиться через два года
Назвав несколько причин сокращения парка, CAAV сообщило, что в сентябре 2023 года производитель двигателей Pratt & Whitney объявил об отзыве двигателей PW1100, что может затронуть 600–700 двигателей этого типа, используемых на самолетах по всему миру, для проведения углубленных осмотров и ремонта.
Во Вьетнаме двигатели этого типа используются на некоторых самолетах A321NEO авиакомпаний Vietnam Airlines и VietJet Air. В результате отзыва эти самолеты будут вынуждены прекратить эксплуатацию в 2024 и 2025 годах, начиная с января этого года.
Кроме того, отметили в CAAV, компания Bamboo Airways также прекратила использование трех самолетов Embraer E190 на маршрутах, использующих эти самолеты, а именно: Ханой - Хюэ/Донгхой/Кондао и Хошимин - Донгхой/Кондао, чтобы провести реструктуризацию, сократить расходы и повысить эффективность работы. Полеты по маршруту Ханой - Кондао будут прекращены 1 апреля.
В связи с этим CAAV попросил перевозчиков разработать планы по дополнению воздушных судов, включая аренду самолетов и экипажей на пиковые периоды и оптимизацию работы имеющихся транспортных средств.
Кроме того, перевозчик потребовал обновить списки перенесенных рейсов на своих сайтах или в других средствах массовой информации, чтобы пассажиры могли заранее организовать свои поездки, ответственно выполнять обязательства перевозчиков перед пассажирами и предотвратить незаконное повышение цен на билеты.
Кроме того, ведомство рекомендовало пассажирам, пользующимся услугами воздушного транспорта, выбирать подходящие средства передвижения, бронировать билеты заблаговременно и приобретать их через официальные офисы авиакомпаний, чтобы гарантировать свои права.
Во время празднования Лунного Нового года вьетнамские авиакомпании арендовали 15 самолетов с экипажем. В этот пиковый период было предоставлено до 7,2 млн мест, что на 16% больше, чем в праздничный период 2023 года, на 26% больше, чем в текущий обычный период, свидетельствуют статистические данные.