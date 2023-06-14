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9-ая вьетнамско-таиландская политическая консультация
Эта политическая консультация также является значимым мероприятием, посвященным празднованию 10-летия установления стратегического партнерства между двумя странами.
Обе стороны оценили, что политико-дипломатическое сотрудничество, безопасность и оборона продолжают оставаться важнейшими столпами двусторонних отношений, подтверждали в очередной раз свое обязательство не позволять какому-либо лицу или организации использовать территорию одной страны против другой. Стороны договорились укреплять сотрудничество между функциональными подразделениями МИД двух стран, тесно координировать действия по эффективной реализации Программы действий по расширенному стратегическому партнерству на период 2022-2027 гг.
Обе стороны договорились работать вместе, чтобы способствовать эффективной реализации стратегии «Три соединения» (соединение цепочек поставок, соединение экономических секторов, предприятий и населенных пунктов, соединение стратегий зеленого и устойчивого роста между двумя странами), способствуя поднятию двухстороннего торгового оборота до 25 миллиардов долларов США.
Заместитель министра До Хунг Вьет предложил обеим сторонам эффективно использовать механизмы двустороннего сотрудничества для обмена конкретными мерами по устранению трудностей, облегчению и дальнейшему открытию товарного рынка, предложил Таиланду рассмотреть вопрос об ограничении применения торговых барьеров, помочь сократить торговый дефицит Вьетнама и увеличить инвестиции в области туризма, возобновляемых источников энергии, пищевой промышленности, интеллектуального сельского хозяйства, инфраструктуры ..., в то же время расширять сотрудничество на новые области цифровой экономики, зеленой экономики, высоких технологий...
Со своей стороны Сарун Чароэнсуван подтвердил, что Вьетнам является важным стратегическим партнером Таиланда в регионе, что последовательная внешняя политика Таиланда – дальнейшее укрепление широкого сотрудничества во всех областях с Вьетнамом. Сарун Чароэнсуван согласился с тем, что обе стороны должны рассмотреть и ограничить применение торговых барьеров к товарам друг друга, сказал, что большинство ведущих предприятий Таиланда эффективно инвестируют во Вьетнам. Постоянный секретарь по иностранным делам Таиланда также высоко оценил роль и вклад в социально-экономическое развитие вьетнамской общины Таиланда.
Стороны обменялись мнениями о международных и региональных ситуациях, представляющих взаимный интерес, согласились с тем, что укрепление доверия и стратегического партнерства между двумя сторонами как на двусторонней основе, так и в международных и региональных механизмах, особенно в Организации Объединенных Наций, АСЕАН, субрегионе Меконга, поможет двум странам более эффективно реагировать на вызовы на пути к устойчивому развитию и способствовать миру и стабильности в регионе. Обе стороны подтвердили свое желание превратить Восточное море в море мира, стабильности, сотрудничества и развития, вместе со странами АСЕАН строго и в полном объеме выполнять DOC, стремясь в ближайшее время добиться эффективного и действенного COC в соответствии с международным правом и UNCLOS 1982.