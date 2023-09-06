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82,5% населения Ханоя имеют доступ к услугам здравоохранения
Это соответствует программе муниципального партийного комитета по развитию системы социального обеспечения, повышению социального благосостояния и качества жизни местного населения на период 2021-2025 годов.
Муниципальный департамент здравоохранения также пообещал провести медицинские осмотры для всего населения во втором квартале 2024 года.
Для достижения этой цели сектор здравоохранения города распространил эту инициативу на все внутренние и отдаленные районы. К настоящему времени она успешно работает в некоторых районах, включая Мелинь, Тайхо, Хоанкием и Чыонгми. В ближайшее время сектор продолжит расширять эту программу и направит врачей городских больниц во внутренние и отдаленные районы для бесплатного медицинского осмотра и лечения граждан, сказала директор муниципального департамента здравоохранения Чан Тхи Ньи Ха.
Что касается целевого показателя по количеству врачей, то в настоящее время в городе насчитывается 14 врачей на 10.000 человек. Для достижения этой цели требуется дополнительно 1555 врачей, или на 518 врачей больше в год. Эти врачи будут привлекаться с помощью различных программ найма государственных служащих, а также с помощью схем привлечения качественной рабочей силы и планов развития человеческих ресурсов для местного сектора здравоохранения на период 2021-2025 годов.
Чан Тхи Ньи Ха сказала, что сектор работал над обеспечением качества общественного здравоохранения и выполнением целевого показателя по количеству больничных коек на 10. 000 человек, например, завершал подготовку инвестиционных предложений под своим руководством и оценивал требования и возможности проектов под наблюдением внутренних и отдаленных районов.
Что касается приватизации больниц для увеличения соотношения койко-мест к численности населения, муниципальный народный комитет 14 июня поручил Департаменту планирования и инвестиций взять на себя ведущую роль в координации с Департаментом планирования и архитектуры, Департаментом природных ресурсов и окружающей среды и властями Бактылиема, Тхатьтхат, Жалама и Шокшона, и пересмотреть и активизировать работу.