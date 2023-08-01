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50 лет вьетнамско-сингапурским отношениям (1 августа 1973 г. - 1 августа 2023 г.): вывод стратегического партнерства на новый уровень
Постоянно развивается сотрудничество по каналам партии, государства, правительства и Национального собрания, а также сотрудничество в других специализированных областях. В последние годы, несмотря на сложное развитие эпидемии COVID-19, обе стороны по-прежнему эффективно поддерживали обмен делегациями и контакты на высоком уровне, способствуя укреплению основных отношений подписанием множества документов, контрактов, меморандумов о взаимопонимании и соглашений. Президент Сингапура Халимала Якоба посетил Вьетнам в октябре 2022 г., председатель Национальной ассамблеи Сингапура Тан Чуан-Джин – в мае 2022 г., президент Нгуен Суан Фук посетил Сингапур в феврале 2022 г., премьер-министр Фам Минь Тьинь - в феврале 2023 г....
В дополнение к двустороннему сотрудничеству две страны также тесно сотрудничали и координировали свои действия на региональных и международных форумах, активно способствуя развитию региональной взаимосвязанности и связности, сокращая разрыв в развитии, повышая способность эффективно и оперативно реагировать на возникающие вызовы, активно способствуя усилиям по поддержанию мира, стабильности и процветания в регионе. Сотрудничество в области обороны и безопасности между Вьетнамом и Сингапуром все больше укрепляется. Обе стороны поддерживают обмен делегациями на высоком уровне и существующие ежегодные механизмы диалога и сотрудничества. Обе стороны также регулярно обмениваются мнениями по вопросам стратегической безопасности в регионе, включая проблему Восточного моря; выступают за общую позицию АСЕАН во имя мира и стабильности в регионе; повышают способность эффективно и оперативно реагировать на возникающие вызовы, активно способствуют безопасности и развитию в регионе.
Торгово-экономическое сотрудничество между Вьетнамом и Сингапуром является одним из типичных ярких пятен в Юго-Восточной Азии. В 2021 году общий товарооборот между двумя странами достиг 8,3 млрд. долларов США, что на 23,3% больше, чем в 2020 году; в 2022 году достиг более 9 миллиардов долларов США, что на 10% больше, чем в 2021 году. Во время визита президента Нгуен Суан Фука в Сингапур (февраль 2022 г.) две страны подписали 5 документов о сотрудничестве между министрами и партнерами двух стран, а также около 30 соглашений и документов о сотрудничестве между провинциями на сумму почти 11 миллиардов долларов США.
К концу июня 2023 года Сингапур сохранил лидирующую позицию среди стран АСЕАН, заняв 2-е место из 143 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам, реализуя 3.200 действующих проектов на общий зарегистрированный капитал в 73,4 млрд. долларов США. Инвестиционные проекты Сингапура представлены в 51/63 провинциях и городах Вьетнама, в основном в Хошимине, Ханое, Бакнине, в следующих областях: перерабатывающая промышленность, производство; бизнес и недвижимость; производство и распределение электроэнергии, газа, воды, кондиционеров. С другой стороны, Вьетнам реализует 150 действующих инвестиционных проектов в Сингапуре с общим уставным капиталом почти 700 миллионов долларов США, ориентированных на такие области, как наука и техника, оптовая и розничная торговля, информация и связь.
Вьетнамско-сингапурские индустриальные парки (VSIP) являются символом экономического сотрудничества между двумя странами. В настоящее время существует 12 VSIP в 9 провинциях и городах Вьетнама. VSIP были введены в эксплуатацию с высокой заполняемостью (более 83%), с привлечением 17,6 млрд. долларов США общего инвестиционного капитала, создали почти 300.000 рабочих мест.
В настоящее время вьетнамская община в Сингапуре насчитывает около 13.000 человек, в основном - это представители интеллигенции, которые соблюдают местные законы, постоянно посещают свою родину и служат мостом дружбы между двумя странами.