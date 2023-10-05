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50-летие установления вьетнамо-японских отношений: зрители страны Восходящего солнца приветствовали программу Dream Orchestra

Вечером 3 октября в главном зале театра Suntory Hall в Токио состоялась программа Dream Orchestra в исполнении симфонического оркестра «Вьетнамско-Японский фестиваль». Вечером 3 октября в главном зале театра Suntory Hall в Токио состоялась программа Dream Orchestra в исполнении симфонического оркестра «Вьетнамско-Японский фестиваль». Это одно из мероприятий, проходящих в 6 префектурах и городах Японии со 2 по 10 октября в честь 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как передает корреспондент ВИА в Токио, в состав симфонического оркестра «Вьетнамско-Японский фестиваль» входят 60 артистов, половину из которых составляют японские и половину – вьетнамские. Впервые в истории дирижером стал вьетнамский гражданин, артист Донг Куанг Винь из Вьетнамского театра музыки и танца. Солист Нгуен Вьет Чунг стал первой молодой звездой Вьетнама, которая вышла в финал Международного конкурса пианистов имени Шопена за четыре десятилетия. Кроме того, в составе оркестра находятся другие артисты из Вьетнамского театра музыки и танца, Вьетнамской государственной академии музыки, Бамбукового оркестра «Новая жизнь»..., а также японские артисты.

Заместитель министра культуры, спорта и туризма Вьетнама Та Куанг Донг заявил, что концерт симфонического оркестра «Вьетнамско-Японский фестиваль» в Японии является частью серии мероприятий, посвященных 50-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Dream Orchestra – это специальная программа, которая производит на японских зрителей особое впечатление, так как впервые выступает оркестр с участием и вьетнамских и японских артистов. Одной из уникальных особенностей программы Dream Orchestra в исполнении симфонического оркестра «Вьетнамско-Японский фестиваль» является то, что впервые японская публика может насладиться сочетанием традиционных музыкальных инструментов Вьетнама с оркестром.

Исполняющий обязанности начальника Концертного управления Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама Чан Ли Ли выразила свою радость, увидев уважительное и серьезное отношение японских зрителей к искусству. Она выразила уверенность в том, что за счет успеха симфонического оркестра «Вьетнамско-Японский фестиваль» в будущем пройдет больше художественных программ с участием вьетнамских и японских артистов.

Насладившись выступлением симфонического оркестра «Вьетнамско-Японский фестиваль», президент Банка Gunma Акихико Фукаи назвал концерт чрезвычайно своеобразным, привлекательным и успешным. Он подчеркнул, что концерт демонстрирует дальнейшее укрепление и углубление культурного сотрудничества между Вьетнамом и Японией. По его словам, вьетнамо-японские отношения находятся на стадии активного развития.

ВИА/ИЖВ

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