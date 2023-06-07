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НОВОСТИ

5-я сессия, НС 15-го созыва: Привлечение инвестиций в районы проживания этнических меньшинств

Утром 7 июня в Национальном Собрании продолжилась сессия вопросов и ответов по второй группе вопросов в сфере этнических меньшинств.
  Министр и председатель Комитета по делам этнических меньшинств Хау А Лень ответил на вопросы и разъяснил связанные с этим вопросы. Фото: ВИА  
Отвечая на вопросы депутатов, министр и председатель Комитета по делам этнических меньшинств Хау А Лень подчеркнул, что для привлечения инвестиций в районы проживания этнических меньшинств необходима конкретная политика от центрального до местного уровня. В частности, политика, регулирующая развитие жизнедеятельности под пологом леса, через проект по популяризации разнообразия лесных экосистем, который будет представлен правительству в ближайшее время.

Разъясняя вопросы о системе правовых документов и политики по делам этнических меньшинств, которые до сих пор дублируют друг друга, противоречивы, разрознены..., министр констатировал, что этническая работа охватывает множество сфер и отраслей, поэтому необходимо еще иметь систему специализированных нормативных документов по каждой области, а не один документ и для дела национальностей и для национальной политике. Министр заверил, что действующая система документов относительно синхронная и строго соответствует правовым нормам, в них не так много совпадений и противоречий, и Правительство будет пересматривать, корректировать и дополнять.

Отвечая на вопросы о критериях разграничения горных и высокогорных районов, министр Хау А Лень сказал: Комитет по делам этнических меньшинств председательствует на рассмотрении вопроса о разграничении высокогорных районов для разработки нового критерия, обеспечивающего факторы с точки зрения рельефа, административных границ и уровня развития для более централизованной инвестиции. В настоящее время Постоянный комитет НС поручает Комитету по делам этнических меньшинств взять на себя основную ответственность и координировать с Советом по делам этнических меньшинств оценку делимитации горных и высокогорных районов, а также оценку ряда других критериев для представления на Постоянный комитет НС в сентябре 2023 года.

Соглашаясь с точкой зрения депутата Фан Тхай Бинь (Куангнам) о том, что необходимо разработать механизмы и политики для привлечения инвестиций в районы проживания этнических меньшинств, министр Хау А Лень сказал, что система политики привлечения инвестиции в районы проживания этнических меньшинств включают политику центрального правительства и конкретной политики на местах. На основе центральны политик местности издают свои политики, подходящие для местности, с целью улучшения условий для инвестиций, административных реформ, поощрения инвестиций, торговли, создания условий для бизнеса. ...

Министр хотел, чтобы населенные пункты придерживались политики центрального правительства, чтобы иметь политику по привлечению бизнеса для инвестиций в этот регион, с целью создания рабочих мест, доходов и решения трудовых проблем в районах проживания этнических меньшинств.

ВИА/ИЖВ

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