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26-й ПМЭФ: Вьетнам утверждает бизнес как ресурс, способствующий экономической стабильности и развитию
В ходе диалога обсуждались вопросы защиты прав добросовестных предпринимателей и инвесторов, в том числе зарубежных, дальнейшего формирования комфортных условий для ведения бизнеса, что приобретает особое значение в обстановке неблагоприятных внешнеполитических и экономических факторов.
Выступая на обсуждении, Ле Минь Чи подтвердил, что бизнес является особо важным субъектом, ресурсом стабильности и экономического развития страны, создает рабочие места для людей и платит налоги в государственный бюджет. Чем сложнее контекст, тем больше внимания нужно уделять устранению трудностей и политике поддержки бизнеса. Для этого Генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры Вьетнама потребовал от прокуратуры при рассмотрении уголовных дел строго придерживаться принципа презумпции невиновности, придает значение защите добросовестных предприятий и людей. Верховная народная прокуратура также предлагает повысить гласность и прозрачность, а также изменить и дополнить правовую систему и политики для устранения лазеек и несоответствий в положениях закона и в государственном управлении, создавать условия для стимулирования предприятий к инновациям и преодолению трудностей. Генеральный директор Ле Минь Чи также предложил прокуратурам и прокурорам других стран укреплять сотрудничество, координацию и обмен опытом по вызывающим озабоченность вопросам.
На диалоге, Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов заявил, что в настоящее время Россия придает большое значение взаимовыгодным отношениям с бизнес-сообществом. Наряду с рядом мер по поддержке бизнеса государства, прокуратура РФ ввела мораторий на проверки, но в то же время обеспечивает соблюдение бизнесом законов, информирует малой и средний бизнес обо всех льготных политиках через интернет-площадку, и при этом ведет открытый и публичный диалог с бизнесом. Эти меры помогли российской экономике выстоять в сложной реальности. И. Краснов также заявил, что ближайшей задачей является дальнейшее совершенствование правоохранительных органов.