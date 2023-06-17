Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

26-й ПМЭФ: Вьетнам утверждает бизнес как ресурс, способствующий экономической стабильности и развитию

В ходе диалога обсуждались вопросы защиты прав добросовестных предпринимателей и инвесторов, в том числе зарубежных, дальнейшего формирования комфортных условий для ведения бизнеса, что приобретает особое значение в обстановке неблагоприятных внешнеполитических и экономических факторов.
  На Диалоге. Фото: ВИА  
Сообщил корреспондент ВИА в России, что во время 26-го ПМЭФ в Санкт-Петербурге, в рамках Деловой программы 16 июня состоялась диалог «Бизнес под защитой: дальнейшее формирование благоприятного делового климата», участие в котором приняли генеральные прокуроры России, Азербайджана, Армении, Турции, Вьетнама и заместителя прокурора Китая. В главе делегации Верховной народной прокуратуры Вьетнама - член ЦК Партии, генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры Ле Минь Чи.

В ходе диалога обсуждались вопросы защиты прав добросовестных предпринимателей и инвесторов, в том числе зарубежных, дальнейшего формирования комфортных условий для ведения бизнеса, что приобретает особое значение в обстановке неблагоприятных внешнеполитических и экономических факторов.

Выступая на обсуждении, Ле Минь Чи подтвердил, что бизнес является особо важным субъектом, ресурсом стабильности и экономического развития страны, создает рабочие места для людей и платит налоги в государственный бюджет. Чем сложнее контекст, тем больше внимания нужно уделять устранению трудностей и политике поддержки бизнеса. Для этого Генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры Вьетнама потребовал от прокуратуры при рассмотрении уголовных дел строго придерживаться принципа презумпции невиновности, придает значение защите добросовестных предприятий и людей. Верховная народная прокуратура также предлагает повысить гласность и прозрачность, а также изменить и дополнить правовую систему и политики для устранения лазеек и несоответствий в положениях закона и в государственном управлении, создавать условия для стимулирования предприятий к инновациям и преодолению трудностей. Генеральный директор Ле Минь Чи также предложил прокуратурам и прокурорам других стран укреплять сотрудничество, координацию и обмен опытом по вызывающим озабоченность вопросам.

На диалоге, Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов заявил, что в настоящее время Россия придает большое значение взаимовыгодным отношениям с бизнес-сообществом. Наряду с рядом мер по поддержке бизнеса государства, прокуратура РФ ввела мораторий на проверки, но в то же время обеспечивает соблюдение бизнесом законов, информирует малой и средний бизнес обо всех льготных политиках через интернет-площадку, и при этом ведет открытый и публичный диалог с бизнесом. Эти меры помогли российской экономике выстоять в сложной реальности. И. Краснов также заявил, что ближайшей задачей является дальнейшее совершенствование правоохранительных органов.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Политбюро, Секретариат подвели итоги 20-летней реализации Постановления об укреплении национального единства

Политбюро, Секретариат подвели итоги 20-летней реализации Постановления об укреплении национального единства

Политбюро единогласно оценило, что за последние годы, особенно за эти 20 лет, сила великого блока национального единства постоянно укрепляется и развивается, способствуя социально-экономическому развитию, обеспечению национальной обороны
ПОДРОБНЕЕ

Top