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25-е ​​заседание Постоянного комитета НС: Началась сессия ответов на депутатские запросы

Утром 15 августа в зале Зиенхонг Дома Национального собрания (НС) в рамках 25-го засеания Постоянного комитета проводится сессия ответов на депутатские запросы по группе вопросов, находящихся в ведении Министерства юстиции, Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ выступил со вступительным словом на сессии вопросов и ответов. Фото: ВИА  
Утром 15 августа в зале Зиенхонг Дома Национального собрания (НС) в рамках 25-го заседания Постоянного комитета проводится сессия ответов на депутатские запросы по группе вопросов, находящихся в ведении Министерства юстиции, Министерства сельского хозяйства и развития сельских местностей.

Сразу после вступительного слова Председателя НС заместитель Председателя НС Нгуен Кхак Динь модерирует сессию ответов по трем группам вопросов, находящихся в ведении Министерства юстиции: во-первых, реализация программы разработки законов/постановлений, во-вторых, текущая ситуация и решения для улучшения возможностей, эффективности и действенности проверки юридических документов, в-третьих, текущая ситуация и решения для преодоления ограничений и недостатков, улучшения эффективность аукциона активов и судебной оценки.

Во второй половине дня 15 августа депутаты НС зададут вопросы министру сельского хозяйства и развития сельских местностей по следующим вопросам: решения по устранению трудностей для экспорта сельскохозяйственной продукции в условиях сокращения рынков сбыта, нехватки заказов, упада цен ключевых сельскохозяйственных продуктов, влияние на доходы и жизнь фермеров; деятельность по эксплуатации, защите и развитию водных ресурсов, решения по снятию желтой карточки Европейской комиссии для морепродуктов; преобразование целей использования, восстановление рисовых площадей, обеспечение продовольственной безопасности и экспорт риса в текущий период.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ предложил народным депутатам выступать кратко, четко, по существу, откровенно, ответственно и конструктивно, учитывая, что сессия ответов длится всего один день, круг вопросов широк и к ним приковано внимание общественности.

ВИА/ИЖВ

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