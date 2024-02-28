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2-я вьетнамско-датская политическая консультация
Заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг отметила, что вьетнамско-датские отношения за последнее время достигли положительного развития во многих областях, особенно благодаря расширению деятельности по обмену делегациями на высоком уровне, тесному сотрудничеству и взаимной поддержке на международных и региональных форумах. Успешные визиты высокопоставленных лидеров двух стран, в частности визит во Вьетнам датского наследного принца Фредерика (ныне короля Дании) в 2022 году и визит в Данию вице-президента Во Тхи Ань Суан весной 2023 года создали основу для углубления всеобъемлющего партнерства между двумя странами, а также эффективной реализации структуры зеленого стратегического партнерства, недавно созданной между Вьетнамом и Данией.
Заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг подтвердила, что Вьетнам придает большое значение укреплению и развитию дружественных отношений и сотрудничеству в рамках всеобъемлющего партнерства с Данией, уделяя особое внимание сотрудничеству в стратегических приоритетных областях между двумя сторонами.
Выразив радость от визита во Вьетнам, государственный секретарь Лина Гандлозе Хансен подтвердила, что правительство Дании ценит отношения сотрудничества с Вьетнамом и готово расширять эффективное и практическое сотрудничество во всех областях, создавая прочную основу для достижения цели по укреплению отношений сотрудничества между двумя странами в будущем.
Обсуждая направления сотрудничества между двумя странами в ближайшее время, две стороны договорились способствовать поддержанию обмена делегациями на всех уровнях, особенно на высоком уровне, координировать работу по эффективному осуществлению планов действий в рамках Всеобъемлющего партнерства и Зеленого стратегического партнерства, эффективно организовать консультативную деятельность между двумя министерствами иностранных дел для укрепления взаимопонимания и доверия, повышения роли эффективных связей и сотрудничества между министерствами, ведомствами и организациями двух стран.
Обе стороны договорились продолжать тесно координировать свои действия и поддерживать друг друга в учреждениях и организациях Организации Объединенных Наций, укреплять сотрудничество между АСЕАН и Данией и на межпарламентских форумах, способствуя миру, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.
В ключевых областях торговли и инвестиций обе стороны договорились содействовать развитию бизнеса двух стран для укрепления сотрудничества, особенно в реализации крупномасштабных инвестиционных проектов в таких областях, как зеленый рост, экономика замкнутого цикла, морская экономика, возобновляемые источники энергии, в соответствии с приоритетами и стратегиями устойчивого социально-экономического развития Вьетнама.
Заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг попросила датскую сторону высказать свое мнение и призвать парламент остальных стран-членов ЕС как можно скорее ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), тем самым способствуя сотрудничеству между сторонами, поддержать Европейскую комиссию (ЕК) в скорейшей отмене желтой карточки для экспортируемых из Вьетнама морепродуктов, в то же время поддерживать Вьетнам в развитии аквакультуры в целях устойчивого рыболовства.
Заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг подтвердила, что Вьетнам пытается координировать свои действия с Данией для скорейшего завершения Плана действий Зеленого стратегического партнерства в духе Совместной декларации, одобренной премьер-министрами двух стран в ноябре 2023 года. Ле Тхи Тху Ханг выразила надежду на содействие эффективному сотрудничеству с Данией в рамках Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP). Она приветствовала предложение датской стороны поддержать Вьетнам в содействии устойчивому развитию энергетического сектора, реализации цели по сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением об изменении климата и обязательствами Вьетнама на Конференции COP 26 и COP 28, попросила Данию реализовать конкретные проекты для поддержки регионов, уязвимых к изменению климата, особенно дельты реки Меконг.
Высоко оценив создание обеими сторонами «Зеленого стратегического партнерства», государственный секретарь Лина Гандлозе Хансен заявила, что Дания надеется, что обе стороны вскоре конкретизируют структуру «Зеленого стратегического партнерства» в планы действий для каждого отдельного периода, и в то же время будут готовы поддержать эффективную реализацию Программы вьетнамско-датского энергетического партнерства на период 2020-2025 гг. (DEPP3), а также в рамках JETP, тем самым поддерживая Вьетнам в процессе перехода на возобновляемые источники энергии и развития экономики замкнутого цикла.