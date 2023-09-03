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14 вьетнамских ученых вошли в мировой рейтинг
В дисциплине "Механическая и аэрокосмическая инженерия" в пятерку вошли Нгуен Ван Хунг и Фунг Ван Фук из Технологического университета Хошимина, Тхай Хоанг Чиен из университета имени Тон Дык Тханг, Нгуен Тхой Чунг из университета Ванланг и Буй Куок Тинь из университета Зуй Тан.
В то же время Фам Хунг Вьет и Ты Бинь Минь из Вьетнамского национального университета в Ханое (VNU-Hanoi), а также Чан Нгуен Хай из университета Зуй Тан были названы лучшими учеными в области наук об окружающей среде.
Хоанг Ван Минь из Ханойского университета вошел в список лучших ученых в области социальных и гуманитарных наук, а Чан Суан Бать из Ханойского медицинского университета - в области медицины.
В области компьютерных наук были отмечены Хоанг Нят Дык из Университета Зуй Тан и Ле Хоанг Шон из VNU-Hanoi, а Нгуен Динь Дык из VNU-Hanoi и Нгуен Ван Хиеу из Университета Феникаа Вьетнам были названы в дисциплинах "Инженерия и технологии" и "Материаловедение" соответственно.
Этот рейтинг лучших ученых мира был основан на детальной оценке 166.880 профилей в Google Scholar и Microsoft Academic Graph и был разделен на 24 дисциплины.