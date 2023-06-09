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12-ые Паралимпийские игры АСЕАН: Вьетнам вошел в тройку лидеров по медальному зачету
Несмотря на то, что 9 июня на 12-х Паралимпийских играх АСЕАН состоится еще один официальный соревновательный день, Вьетнам уверенно занимает третье место в медальном зачете, значительно опережая Малайзию, занимающую четвертое место. Малайзия завоевала 46 золотых, 38 серебряных и 29 бронзовых медалей.
8 июня пловчиха Чинь Тхи Бить Ньы завоевала еще одну золотую медаль, одну серебряную и одну бронзовую, став самой успешной вьетнамской спортсменкой на 12-х Паралимпийских играх АСЕАН, завоевав в общей сложности пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали.
Всего на соревнованиях вьетнамские пловцы завоевали 28 золотых медалей, 21 серебряную и 32 бронзовые.
Тем временем легкоатлеты привезли домой 20 золотых медалей, 19 серебряных и 20 бронзовых, что намного превысило поставленную цель - 13 золотых медалей для команды из 31 человека.
Тяжелоатлеты завершили свои соревнования на турнире с 10 золотыми медалями, в то время как команда по шахматам завоевала в общей сложности 8 золотых медалей, 11 серебряных и 9 бронзовых.
Спортивная делегация Вьетнама состоит из 164 спортсменов, 122 из которых соревнуются в восьми из 13 видов спорта: легкая атлетика, плавание, тяжелая атлетика, бадминтон, настольный теннис, шахматы, дзюдо и бочча.
Делегация превосходно выполнила обе задачи - завоевать 50-55 золотых медалей и войти в четверку лучших на турнире.