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100 блюд и напитков из сладкого картофеля установили рекорд Вьетнама

Установлен рекорд Вьетнама на кулинарном конкурсе, проводившемся в рамках 3-го туристического фестиваля в провинции Виньлонг в дельте Меконга 23 - 25 декабря, на котором было приготовлено 100 блюд и напитков из сладкого картофеля Биньтан. Награда Организации рекордов Вьетнама (VietKings) за блюда и напитки, которые были приготовлены 20 командами на конкурсе, была вручена команде Народного комитета района Биньтан.

Директор провинциального Департамента культуры, спорта и туризма Фан Ван Зиау сообщил, что фермеры уезда Биньтан высаживают множество известных сортов сладкого картофеля на общей площади более 10.000 га с урожайностью более 300.000 тонн в год.

По его словам, это признание способствует развитию выращивания сладкого картофеля, связанного с разработкой специфических продуктов этой местности, что привлекает посетителей в Виньлонг.

На конкурсе также была создана полезная игровая площадка для любителей кулинарии, где они могли проявить свои творческие способности в приготовлении и оформлении блюд и напитков, тем самым знакомя отечественных и иностранных туристов с ценностями местной кухни, добавил он.

На фестивале также были представлены и продавались продукты из сладкого картофеля.

ВИА/ИЖВ

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