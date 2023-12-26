НОВОСТИ
100 блюд и напитков из сладкого картофеля установили рекорд Вьетнама
Директор провинциального Департамента культуры, спорта и туризма Фан Ван Зиау сообщил, что фермеры уезда Биньтан высаживают множество известных сортов сладкого картофеля на общей площади более 10.000 га с урожайностью более 300.000 тонн в год.
По его словам, это признание способствует развитию выращивания сладкого картофеля, связанного с разработкой специфических продуктов этой местности, что привлекает посетителей в Виньлонг.
На конкурсе также была создана полезная игровая площадка для любителей кулинарии, где они могли проявить свои творческие способности в приготовлении и оформлении блюд и напитков, тем самым знакомя отечественных и иностранных туристов с ценностями местной кухни, добавил он.
На фестивале также были представлены и продавались продукты из сладкого картофеля.