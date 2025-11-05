НОВОСТИ
10-я сессия НС 15-го созыва: повышение эффективности трёх стратегических прорывов
Говоря о трёх стратегических прорывах — в институтах, инфраструктуре и человеческих ресурсах, — Премьер-министр подчеркнул, что эти направления были определены ещё на 11-м съезде КПВ, но по сей день сохраняют актуальность и требуют дальнейшего развития, углубления содержания и повышения эффективности для устойчивого развития страны.
Премьер-министр отметил, что, учитывая накопленный опыт в нынешний период, в сфере инфраструктурных инвестиций необходимо чётко определить, за что отвечают центральные власти и за что — местные власти, и реализовывать это в духе принципа: Партия руководит, Государство создаёт условия, предприятия играют ведущую роль, государственно-частное партнёрство движется вместе, страна процветает, народ счастлив. Следует укреплять децентрализацию и делегирование полномочий, одновременно обеспечивая распределение ресурсов, усиливая контроль и надзор, а также повышая исполнительскую способность на каждом уровне управления.
Говоря о прорыве в институтах, Премьер-министр выразил полное согласие с мнениями депутатов группы № 11 (город Кантхо, провинция Зьенбьен). По его словам, необходимо продолжать кардинально менять подход к законотворчеству — перейти от мышления, сосредоточенного исключительно на управлении, к мышлению, создающему развитие. Закон должен быть одновременно двигателем иресурсом, конкурентным преимуществом экономики; он должен исходить из практики, опираться на реальность, соответствовать ей и измеряться ею.
Приведя пример трудностей при реализации инвестиционных проектов, Премьер-министр отметил, что для решения проблем сегодня применяется как тендерная процедура, так и прямая закупка. Однако, подчеркнул он, в конечном итоге всё зависит от человеческого фактора — от кадров.
«В конечном счёте, — сказал он, — при разработке законодательства важно, чтобы оно было и практичным, и эффективным. Но не менее важно — как пробудить инициативу, активность и готовность брать ответственность у тех, кто исполняет закон», — подчеркнул Премьер-министр.
Во время обсуждения Премьер-министр Фам Минь Тьинь вновь подтвердил неизменную позицию Партии и Государства: развитие должно быть быстрым, но при этом устойчивым и всеобъемлющим. Устойчивость включает в себя вопросы, связанные с человеком, окружающей средой и социальной защитой. Он отметил: мы не жертвуем социальной справедливостью, не отказываемся от прогресса, не пренебрегаем социальной защитой и не наносим ущерба окружающей среде ради простого экономического роста.
Говоря о целях экономического роста, Премьер-министр признал, что установка высокой планки (8% и выше) создаёт значительное давление, но это необходимо для достижения стратегических задач, и выразил твёрдую уверенность в стойкости и воле вьетнамского народа.
Что касается адаптации к изменению климата, Премьер-министр, согласившись с оценками и предложениями депутатов группы № 11, подчеркнул, что мировое сообщество также признаёт необходимость солидарности, совместных действий и укрепления многосторонности и международного сотрудничества в этой области.