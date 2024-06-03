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НОВОСТИ

10-й Международный день йоги отмечается в Ниньтхуане

2 июня Департамент культуры, спорта и туризма южно-центральной провинции Ниньтхуан совместно с Генеральным консульством Индии в Хошимине организовали программу, приуроченную к 10-му Международному дню йоги.

 

Директор департамента Нгуен Ван Хоа отметил, что мероприятие является практической деятельностью в рамках празднования 10-го Международного дня йоги под девизом "Йога - расширение прав и возможностей женщин" и предоставляет хорошую возможность членам клубов и групп йоги в городе и за его пределами обменяться опытом, способствуя развитию этого вида спорта.

По его словам, мероприятие также способствовало развитию культурного обмена и укреплению солидарности и дружбы между народами Вьетнама и Индии, а также помогло Ниньтхуану представить образ природной красоты, культуры и народа внутренним и международным туристам, тем самым привлекая больше посетителей в этот населенный пункт.

В последнее время в Ниньтхуане стремительно развивается движение по обучению йоге: создано более 50 клубов, в которые приходят тысячи практикующих.

11 декабря 2014 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций единогласно объявила, что 21 июня будет ежегодно отмечаться как Международный день йоги, демонстрируя огромную популярность йоги во всем мире и всеобщее признание ее преимуществ.

С тех пор посольство Индии организует празднование Международного дня йоги во Вьетнаме в тесном сотрудничестве с населенными пунктами и различными социально-культурными организациями.

ВИА/ИЖВ

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