10 ГЛАВНЫХ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ В 2022 ГОДУ ПО ВЕРСИИ ВИА

1. Россия проводит военную спецоперацию на Украине:

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Конфликт серьезный и пока нет признаков его остановки, что толкает противостояние России и Запада к новому витку конфронтации. Конфликт, санкции Запада и контрсанкции России оказывает сильное влияние на глобальную безопасность и политику; в какой-то момент подтолкнув цены на газ до рекордного уровня за 14 лет. Многие страны столкнулись с нехваткой продовольствия, а цены на сырьевые товары резко растут с марта и до декабря.



Дом, сожженный снарядами во время российско-украинского конфликта в Северодонецке, Донбасс, 6 апреля 2022 года. Фото: AFP/ВИА

2. Многие центральные банки резко повысили процентные ставки:

16 марта впервые более чем за 3 года Федеральная резервная система США (ФРС) повысила процентную ставку. В 2022 году ФРС 7 раз повышала базовую процентную ставку, доведя ее до 4,25–4,5%.

21 июля Европейский центральный банк (ЕЦБ) также впервые за 11 лет повысил процентные ставки, а затем повысил их еще три раза за год. Тот факт, что ФРС, ЕЦБ и многие центральные банки повысили процентные ставки для сдерживания инфляции и поддержания стабильности финансовых рынков, поставил некоторые экономики под угрозу рецессии.



Акции США постоянно колеблются из-за повышения процентной ставки ФРС. Фото: Синьхуа/ВИА

3. Мир реагирует на COVID-19 и оспу обезьян:

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что пандемия COVID-19 может не закончиться, потому что субштамм вируса «Омикрон» продолжает резко распространяться во многих странах.

В то же время 23 июля ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за «обезьяньей оспы». Эпидемия продолжает вызывать озабоченность во многих странах, а нормальная деятельность в глобальном масштабе еще не полностью восстановлена.

Всемирная организация здравоохранения на заседании 23 июля 2022 объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, когда было зарегистрировано более 18 000 случаев заболевания в 78 странах. Фото: AFP/ВИА

4. Коммунистическая партия Китая успешно провела XX съезд:

На XX Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая, проходившем в Пекине с 16 по 22 октября, Си Цзиньпин был переизбран Генеральным секретарем на третий срок подряд.

Съезд одобрил поправки к Уставу партии и определил стратегические задачи на ближайшие 5 лет и далее, направленные на успешную реализацию цели «второго столетия» по превращению Китая во всеобъемлющую современную социалистическую страну к 2049 году.