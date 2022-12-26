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10 ГЛАВНЫХ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ В 2022 ГОДУ ПО ВЕРСИИ ВИА
1. Россия проводит военную спецоперацию на Украине:
24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Конфликт серьезный и пока нет признаков его остановки, что толкает противостояние России и Запада к новому витку конфронтации. Конфликт, санкции Запада и контрсанкции России оказывает сильное влияние на глобальную безопасность и политику; в какой-то момент подтолкнув цены на газ до рекордного уровня за 14 лет. Многие страны столкнулись с нехваткой продовольствия, а цены на сырьевые товары резко растут с марта и до декабря.
2. Многие центральные банки резко повысили процентные ставки:
16 марта впервые более чем за 3 года Федеральная резервная система США (ФРС) повысила процентную ставку. В 2022 году ФРС 7 раз повышала базовую процентную ставку, доведя ее до 4,25–4,5%.
21 июля Европейский центральный банк (ЕЦБ) также впервые за 11 лет повысил процентные ставки, а затем повысил их еще три раза за год. Тот факт, что ФРС, ЕЦБ и многие центральные банки повысили процентные ставки для сдерживания инфляции и поддержания стабильности финансовых рынков, поставил некоторые экономики под угрозу рецессии.
3. Мир реагирует на COVID-19 и оспу обезьян:
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что пандемия COVID-19 может не закончиться, потому что субштамм вируса «Омикрон» продолжает резко распространяться во многих странах.
В то же время 23 июля ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за «обезьяньей оспы». Эпидемия продолжает вызывать озабоченность во многих странах, а нормальная деятельность в глобальном масштабе еще не полностью восстановлена.
4. Коммунистическая партия Китая успешно провела XX съезд:
На XX Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая, проходившем в Пекине с 16 по 22 октября, Си Цзиньпин был переизбран Генеральным секретарем на третий срок подряд.
Съезд одобрил поправки к Уставу партии и определил стратегические задачи на ближайшие 5 лет и далее, направленные на успешную реализацию цели «второго столетия» по превращению Китая во всеобъемлющую современную социалистическую страну к 2049 году.
5. Последовательные громкие потрясения в британской политике:
7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке. 20 октября Лиз Трасс, которая была избрана вместо Бориса Джонсона, также подала в отставку после 45 дней пребывания в должности, став первым премьер-министром в истории Великобритании, который отработал самый короткий срок.
25 октября 42-летний Риши Сунак стал самым молодым премьер-министром Великобритании за более чем 200 лет. 8 сентября в возрасте 96 лет после 70 лет правления скончалась королева Елизавета II. Принц Чарльз взошел на престол, став королем Карлом III.
6. COP27 достигла соглашения об учреждении фонда компенсации убытков и ущерба от изменения климата:
20 ноября 27-я Конференция сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP27) приняла знаковое соглашение о том, что страны с высоким уровнем выбросов в прошлом компенсируют потери развивающихся стран, которые сильно пострадали от изменения климата. Это событие имеет особенное значение в условиях изменения климата, вызывающего все более серьезные последствия для людей и окружающей среды.
7. Население земли достигло 8 млрд. человек:
15 ноября девочка, которую назвали Венис Мабансаг, родилась в Маниле (Филиппины), стала 8-миллиардным жителем.
Этот демографический рубеж одновременно создал движущую силу для развития, ставя мир перед вызовами с точки зрения окружающей среды, экосистемы, природных ресурсов, продовольственной безопасности, водной безопасности...
8. Трагедии с давкой в Южной Корее и Индонезии:
По меньшей мере 158 человек погибли в ужасающей давке, когда десятки тысяч человек собрались на Хэллоуин в районе Итхэвон в Сеуле, Южная Корея, вечером 29 октября.
Более 130 человек погибли и сотни получили ранения в результате давки и драки, которые произошли вечером 1 октября на стадионе Канджурухан в Маланге, Индонезия. Две катастрофы подряд в течение месяца вызвали тревогу в отношении безопасности массовых мероприятий после пандемии COVID-19
9. НАСА успешно провело испытание по изменению орбиты астероида:
Вечером 26 сентября (по американскому времени) космический корабль НАСА DART в рамках «испытания перенаправления двойного астероида» успешно врезался в астероид Диморф, сбив его с естественной орбиты. Это первый случай, когда людям удалось намеренно изменить движение объекта в космическом пространстве, а также впервые полностью реализовано проект по изменению траектории астероидов и их перенаправлению.
10. Чемпионат мира 2022 года прошел в Катаре:
Впервые чемпионат мира по футболу FIFA был проведен в конце года (в середине сезона) в арабской стране с судьями-женщинами, с использованием полуавтоматической технологии обнаружения офсайда, применением приложения FIFA Player и экосистемы футбольных данных. Лионель Месси из сборной Аргентины стал первым игроком, получившим два Золотых мяча чемпионата мира. Сборная Марокко вошла в историю как первый представитель Африки в группе 4-х сильнейших национальных команд в финальном раунде./.