​Развитие качественных человеческих ресурсов в Юго-восточном регионе

Для развития Юго-Восточного региона в духе Постановления Политбюро 24-NQ/TW от 7 октября 2022 г. «О социально-экономическом развитии и обеспечении национальной обороны и безопасности в Юго-Восточном регионе» нужно планирование и долгосрочная стратегия развития ресурсов, особенно высококачественных человеческих ресурсов.



Поэтому населенным пунктам в регионе необходимо разработать стратегию обучения,эффективного использования человеческих ресурсов после обучения, чтобы соответствовать требованиям развития промышленности, обслуживания, торговли и туризма

Приоритет отдать качеству человеческих ресурсов



На конференции по развитию образования и обучения на юго-востоке до 2030 года с перспективами до 2045 года, организованной недавно Министерством образования и подготовки кадров в Биньзыонге, заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха поручил местностям продолжать инвестировать ресурсы, преодолевать трудности для достижения цели всестороннего обучения студентов, а также подготовки качественных кадров для региона. Мировая реальность показывает, что страны меняют свой подход и методы развития от полной зависимости от природных ресурсов к инвестициям в знания. Человеческий капитал является основным капиталом, и только инвестиции в образование и обучение могут создать новую движущую силу национального развития.



За 10 лет (2012 - 2022 гг.) сфера и сеть образования на всех уровнях в Юго-Восточной Вьетнама получили инвестиции, развивались синхронно и всесторонно в соответствии с реальными условиями местности, создавая благоприятные условия и возможности учебы для людей, способствуя повышению интеллектуального уровня народа, подготовке кадров для провинций и городов в стране. Высшее образование региона все больше утверждает свою роль центра подготовки качественных кадровых ресурсов страны. Всего в регионе около 60 университетов и более 300 учреждений профессионального образования. Более 70 000 студентов и 6 000 учащихся выпускаются ежегодно, обеспечивая региону высококачественными человеческими ресурсами. Уровень трудоустройства после окончания учебы составляет почти 87%. Доля обученных рабочих в возрасте 15 лет и старше в регионе составляет почти 30% (второй по величине показатель среди шести социально-экономических регионов, после дельты Красной реки). Доля населения с высшим образованием и выше в регионе составляет около 7%.



Являясь экономическим локомотивом, крупнейшим научно-техническим центром страны и Юго-Востока, Хошимин стремится к 2025 году увеличить долю подготовленных рабочих до 87%, а к 2030 году достичь 89%. К 2025 году город стремится организовать аккредитацию учреждений профессионального образования, программ обучения по международным стандартам и стандартам АСЕАН не менее 10% государственным учреждениям профессионального образования и не менее 30% к 2030 году.

Увязки в образовании



Заместитель директора Департамента труда, по делам инвалидов и социальным вопросам города Хошимин Нгуен Ван Лам сказал, что для достижения намеченных целей город уделяет особое внимание подготовке кадров для удовлетворения потребностей и требований рынка труда, экономической реструктуризации.

Обучение тесно связано с мастер-проектом по подготовке международных квалифицированных кадров в ключевых отраслях, таких как: информационные технологии - коммуникации, механика - автоматизация, искусственный интеллект, управление бизнесом, финансы - банковское дело, здравоохранение, туризм, городское управление и модель совместного университета. Город создает связь между обучением, повышением качества человеческих ресурсов на университетском уровне и профессиональным образованием; отобирает и инвестирует в развитие ряда государственных учреждений профессионального образования в направлении качественных школ; разрабатывает критерии оценки и ранжирования учреждений профессионального образования на местах как основу для реорганизации общественных некоммерческих единиц; поощряет и стимулирует реализацию политики социализации профессионального образования.

Соединени сетей обучения



Нгуен Дык Нгиа, бывший вице-президент Вьетнамского государственного университета в Хошимине, рекомендует университетам и секторам профессионального образования устновлять тесную координацию между государством, предприятием и учебным заведением для удовлетворения спроса и предложения. Тогда человеческий ресурс будет способствовать более быстрому и эффективному экономическому росту, особенно в текущем развитии цифровой экономики. В частности, Хошимину необходимо постепенно перейти от преимущества рабочей силы к преимуществу высококвалифицированных человеческих ресурсов, отдавать приоритет привлечению человеческого капитала и переходить от экономики, основанной на инвестициях, к экономике, основанной на талантах и высококачественном труде.



Разделяя это мнение, магистр Нгуен Чу Зу (Университет Профсоюза) заявил, что Юго-Восток должен сосредоточиться на построении и совершенствовании общей стратегии, системы механизмов и политик по развитию качественных человеческих ресурсов. Стратегия должна четко определить развитие качественных человеческих ресурсов как центральную политическую задачу всей политической системы, чтобы решить проблему нехватки количества, ограничений качества и иррациональности в структуре человеческих ресурсов.

Необходимо тесно увязать процесс подготовки и переподготовки кадров с использованием качественных человеческих ресурсов. Для этого необходимо сочетание учебного заведения - ученых - предпринимателей через инновационные центры в подготовке кадров. Вместе с тем Юго-Востоку необходимо рассмотреть, упорядочить, перепланировать сети учреждений высшего и профессионального образования в увязке с планированием социально-экономического развития и потребностями рынка труда страны, каждого региона и каждого населенного пункта.



Исследовательская группа доктора Динь Конг Кхая (Хошиминский университет экономики) выдвинула предложение о том, чтобы населенные пункты в регионе конкретизировали проекты развития человеческих ресурсов для каждой области и проекта развития. Населенным пунктам необходимо определить потребности в обучении, привлечь человеческие ресурсы, связанные с известными кластерами и местными преимуществами, путем изучения потребностей рынка, организации семинаров и переговоров с заинтересованными агентствами, включая: предприятия - населенные пункты - учебные заведения. Предприятия всегда понимают потребности человеческих ресурсов, поэтому могут предъявлять дополнительные требования к обучению, повышать квалификацию и навыки рабочих наиболее точным и эффективным способом. Развитие человеческих ресурсов должно быть связано с оптимальной эксплуатацией и использованием ресурсов для привлечения и удержания высококачественных человеческих ресурсов. В зависимости от характеристик местных предприятий Проект высококачественных человеческих ресурсов обновляется и корректируется в соответствии как с потребностями, так и с политикой привлечения и использования человеческих ресурсов.

Основываясь на имеющихся ресурсах, населенные пункты отдают приоритет обучению человеческих ресурсов для удовлетворения потребностей бизнеса, поощряя экономические секторы к участию в обучении человеческих ресурсов в двух формах обучения, в том числе: допломное обучения на основе степеней в отраслях и профессиях в рамках Проекта человеческих ресурсов при государственном финансировании; профессионально-техническое обучение в рамках Проекта человеческих ресурсов посредством сотрудничества между предприятиями, населенными пунктами, научно-исследовательскими институтами, университетами и центрами подготовки кадров высокого качества в регионе.



По мнению исследовательской группы доктора Динь Конг Кхая, для того, чтобы предприятия могли способствовать обучению кадров, государство и местные органы власти должны иметь политику поддержки и поощрения учебных заведений, в которой государство играет посредническую роль, связывающую предприятия и учебные заведения посредством прогнозирования потребностей, предоставления информации для учебных заведений, создания благоприятных условий для предприятий и учебных заведений во встречах и подробного обсуждения каждой отрасли. Требования компании конкретизируются учебными организациями в цели обучения, стандарты результатов и обновления учебных программ. Такое соединение помогает студентам приобрести больше профессиональных навыков.

Что касается развития человеческих ресурсов для удовлетворения потребностей предприятий в зонах экспортной переработки, промышленных парках и зонах высоких технологий в Хошимине, профессор-доктор Нгуен Тхи Кань (Экономический и Юридический Университет, Государственный университет Хошимина) считала, что городу нужно разрабатывать план подготовки человеских ресурсов, включая программы по реструктуризации системы заведений профессионального образования. Образовательным учреждениям необходимо предоставить автономию, чтобы повысить их качество и сделать их более конкурентоспособными в новых условиях.



Наряду с этим, городские власти должны инвестировать в местные учебные заведения от начального, среднего до университетского уровня, чтобы соответствовать международным стандартам, включая заведения, поставляющие кадров предприятиям в зонах экспортной переработки, индустриальных парках и зонах высоких технологий. В то же время в населенном пункте действует политика профориентации старшеклассников.

Министр образования и обучения Нгуен Ким Шон заявил, что юго-восточному региону необходимо спланировать и «рационализировать» устройство и структуру системы образования на всех уровнях, особенно высших. Потому что в настоящее время размещение вузов в регионе неравномерно. В частности, в Хошимине сконцентрировано слишком много университетов, а в Тэйнинь и Биньфыок университетов нет. Кроме того, региону необходимо способствовать социализации, интернационализации, модернизации, цифровизации и универсализации. Государство только инвестирует и управляет, открывает пространство для творчества и политических инноваций для привлечения и мобилизации социальных ресурсов в сфере образования. Политика в области образования не делает различий между государственным и частным.

Министр Нгуен Ким Шон подчеркнул, что в мире связи и обмена образовательный сектор должен продвигать внутренние ресурсы, уделяя особое внимание привлечению ученых и талантов из-за рубежа, в то же время дальнейше повышать качество преподавания иностранных языков, знание которых является «паспортом» и «багажом» для вьетнамских работников для интеграции в мир.