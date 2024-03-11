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Японско-вьетнамский фестиваль укрепляет двустороннюю дружбу и сотрудничество

9-10 марта в Хошимине прошел 9-й Японско-вьетнамский фестиваль под девизом "Держимся за руки вместе - отныне и навсегда", положивший начало серии культурных, спортивных, торговых и туристических мероприятий между двумя странами.
  Кулинарные стенды привлекают посетителей. Фото: ВИA  
По его словам, тема этого года означает, что после 50 лет установления тесных дипломатических связей обе страны будут продолжать работать вместе для дальнейшего развития.

На мероприятии также было представлено самое большое количество стендов за все время его проведения: более 150 стендов демонстрировали и продавали продукты питания, потребительские товары, туристическую продукцию, местные деликатесы, образовательные программы и медицинские товары.

Также были представлены стенды с вьетнамской и японской поэзией, японскими чайными церемониями, традиционными японскими народными играми и спортом, а также детские игрушки из торговых автоматов Gashapon.

Зрители фестиваля также могли принять участие в музыкальных и танцевальных шоу в исполнении японских артистов, таких как BallistikBoyz и PsychicFever, и вьетнамских певцов, таких как My My и Tang Duy Tan.

Косплей-акции, воссоздание танцевальных фестивалей Bon Odori и Awa Odori, традиционные вьетнамские шоу Aoзай (длинные платья) и другие захватывающие представления также стали частью мероприятия.

"То, что японская культура и продукция находят большой отклик у вьетнамского народа, и наоборот, доказывает, что это сотрудничество становится еще крепче, чем когда-либо", - сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на церемонии открытия по видеосвязи.

По его словам, в прошлом году фестиваль посетило около 500 000 человек, и ожидается, что он и впредь будет служить отличным способом налаживания контактов между людьми из обеих стран.

Заместитель премьер-министра Вьетнама Чан Лыу Куанг заявил, что после успеха прошлого года фестиваль продолжает быть мостом, укрепляющим дружбу и взаимное доверие между двумя странами, стимулирующим развитие торговли, а также способствующим многогранному сотрудничеству и обмену.

ВИА/ИЖВ

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