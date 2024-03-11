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Японско-вьетнамский фестиваль укрепляет двустороннюю дружбу и сотрудничество
На мероприятии также было представлено самое большое количество стендов за все время его проведения: более 150 стендов демонстрировали и продавали продукты питания, потребительские товары, туристическую продукцию, местные деликатесы, образовательные программы и медицинские товары.
Также были представлены стенды с вьетнамской и японской поэзией, японскими чайными церемониями, традиционными японскими народными играми и спортом, а также детские игрушки из торговых автоматов Gashapon.
Зрители фестиваля также могли принять участие в музыкальных и танцевальных шоу в исполнении японских артистов, таких как BallistikBoyz и PsychicFever, и вьетнамских певцов, таких как My My и Tang Duy Tan.
Косплей-акции, воссоздание танцевальных фестивалей Bon Odori и Awa Odori, традиционные вьетнамские шоу Aoзай (длинные платья) и другие захватывающие представления также стали частью мероприятия.
"То, что японская культура и продукция находят большой отклик у вьетнамского народа, и наоборот, доказывает, что это сотрудничество становится еще крепче, чем когда-либо", - сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на церемонии открытия по видеосвязи.
По его словам, в прошлом году фестиваль посетило около 500 000 человек, и ожидается, что он и впредь будет служить отличным способом налаживания контактов между людьми из обеих стран.
Заместитель премьер-министра Вьетнама Чан Лыу Куанг заявил, что после успеха прошлого года фестиваль продолжает быть мостом, укрепляющим дружбу и взаимное доверие между двумя странами, стимулирующим развитие торговли, а также способствующим многогранному сотрудничеству и обмену.