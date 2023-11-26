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Японо-вьетнамские отношения способствуют глобальному и региональному миру и процветанию
Он сказал, что считает, что визит президента Во Ван Тхыонга будет иметь историческое значение и станет одной из самых заметных вех в год празднования 50-летия двусторонних связей.
Этот визит также дает возможность двум странам оглянуться на достигнутые успехи в сотрудничестве, добавил он.
По словам посла Японии, для дальнейшего развития отношений Япония продолжит оказывать поддержку японским компаниям в инвестировании во Вьетнам, поскольку его экономика растет на фоне изменения цепочек поставок.
Поскольку Вьетнам и Япония имеют преимущества в подготовке высококвалифицированных кадров в области информационных технологий, у двух стран есть большой потенциал для того, чтобы стать партнерами по инновациям в области зеленой и цифровой трансформации.
Кроме того, Япония также желает создать импульс для восстановления капитала ОПР, особенно в области инфраструктурного сотрудничества.
В политическом плане Япония подтверждает, что Вьетнам является важным партнером в реализации цели "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". В то время как ситуация в таких районах, как Восточное море, становится все более сложной, Япония будет углублять сотрудничество для поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на духе верховенства права.
Что касается обменов между людьми и культурных обменов, то дипломат отметил, что активность обменов и визитов между делегациями двух стран на всех уровнях быстро растет, включая визиты государственных лидеров. По его словам, в Японии проживает около 500 тыс. вьетнамцев, проживающих за рубежом, и он подчеркнул, что страна будет способствовать культурным, спортивным и туристическим обменам между молодыми поколениями и между населенными пунктами двух стран.