Экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции восстановится во втором полугодии

По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD), общая стоимость импорта и экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции за первые пять месяцев этого года, по оценкам, достигла 36,96 млрд. долл. США.

С января по май Вьетнам заработал 20,26 млрд. долл. США от экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции, что на 11,1% меньше, чем в прошлом году. Снижение доходов было обусловлено резким сокращением заказов, что привело к падению стоимости экспорта.

Положительное сальдо торгового баланса сельскохозяйственного сектора за рассматриваемый период составило 3,55 млрд долл. США, сократившись за год на 21,1%.

В прошлом году страна заработала 11 млрд. долл. США на экспорте рыбной продукции, но за первые пять месяцев 2023 года этот показатель составил 3,37 млрд. долларов США, снизившись на 28,7% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

Большинство статей экспорта рыбных продуктов Вьетнама пострадали от двузначного падения, включая креветки (почти 36%), пангасиус (40%) и тунец (30%).

В такой же ситуации находится и деревообрабатывающая промышленность. После высокого роста в течение многих лет, экспортный оборот древесины и изделий из дерева в период с января по май достиг 5 млрд. долл. США, что почти на 30% меньше, чем в прошлом году.

Вьетнам планирует получить в этом году 55 млрд. долл. США от экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции, что на 3% больше, чем в прошлом году. С этой целью сельскохозяйственный сектор стремится получить больше заказов на рынках США и Европы, а также использует соглашения о свободной торговле для ускорения экспорта.

Несмотря на трудности, связанные со снижением спроса во всем мире, положительные признаки восстановления наблюдались на основных рынках сельскохозяйственного экспорта Вьетнама, таких как Китай, Япония и страны Азии.

Большие надежды возлагаются на рис, овощи и фрукты, поскольку во многих регионах начинается высокий сезон сбора таких фруктов, как дуриан, личи и джекфрут.

Нгуен Динь Тунг, председатель группы Vina T&T, сказал, что его группа регулярно экспортирует манго, дуриан и драконов фрукт на рынки США, Европы и Китая.

По данным Министерства сельского хозяйства, в мае экспорт фруктов и овощей составил 600 млн. долл. США, в результате чего пятимесячный показатель достиг 1,97 млрд. долл. США, увеличившись на 39% в годовом исчислении.

Ожидается, что общий экспортный оборот фруктов и овощей в этом году достигнет 4,5 млрд. долл. США, превысив 3,34 млрд. долл. США в прошлом году.

Ожидается, что экспорт вьетнамского дуриана продолжит расти и достигнет 1 млрд. долл. США в этом году благодаря значительному росту закупок в Китае.

Экспорт риса также показал положительные результаты: за первые пять месяцев этого года страна поставила за рубеж почти 4 миллиона тонн риса, заработав более 2 млрд. долл. США, что на 40,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По прогнозам, в 2023 году Вьетнам будет экспортировать около 7 миллионов тонн риса на сумму 4 млрд. долл. США./.