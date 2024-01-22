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Экспорт рыбной продукции по-прежнему сталкивается со многими вызовами
Кроме того, экспорт морепродуктов сталкивается со многими другими барьерами, такими как защита животных и углеродные сертификаты для обеспечения экологической безопасности в процессе производства продукции, экспортируемой в Европу и США.
Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов снизило целевой показатель стоимости экспорта морепродуктов на 2024 год до 9,5 миллиарда долларов США по сравнению с предыдущим прогнозом в 10 миллиардов долларов США.
Ожидается, что в этом году сектор рыбного хозяйства произведет 9,22 миллиона тонн рыбных продуктов с аквакультурных площадей в 1,3 миллиона гектаров.
По данным Департамента рыбного хозяйства, стоимость экспорта морепродуктов в 2023 году составит 9,2 миллиарда долларов США, или 92% от плана, что на 8% меньше, чем в 2022 году.
Из общего объема экспорта этого года около 3,45 миллиарда долларов США пришлось на креветки, 1,9 миллиарда долларов США - на проходную рыбу, 900 миллионов долларов США - на тунца и 800 миллионов долларов США - на моллюсков.
Общий объем экспорта рыбной продукции в 2023 году оценивается в 9,05 млн тонн, что на 2% больше, чем в 2022 году. Объем производства рыбной продукции достиг 3,68 млн тонн, что соответствует уровню 2022 года, а объем производства аквакультуры составил более 5,4 млн тонн, увеличившись на 3,5% по сравнению с 2022 годом.
Мировая экономика восстанавливается медленно, в то время как цены на некоторые исходные продукты для развития аквакультуры и логистические расходы остаются высокими, оказывая давление на производство.
Эти проблемы повлияли на переработку и экспорт морепродуктов во Вьетнаме, создав трудности для индустрии морепродуктов в этом году.
Тем временем Европейская комиссия продолжает сохранять "желтую карточку" для вьетнамских морепродуктов. Поэтому в 2024 году задача производства и бизнеса усложнится.
По словам Чан Динь Луана, в 2023 году доходы от экспорта морепродуктов снизились, поскольку сектор рыбного хозяйства столкнулась с такими проблемами, как отсутствие стандартов и правил экологического мониторинга, а также недостаточная инфраструктура в сельскохозяйственных районах. Эффективность промысла по-прежнему остается низкой. Потребительский спрос на большинстве рынков снизился, что привело к падению экспортного оборота.
Выонг Тхи Оань, сотрудник Департамента импорта-экспорта Министерства промышленности и торговли, сказала, что, хотя сектор рыбного хозяйства демонстрирует признаки восстановления, в 2024 году его ждет еще много трудностей.
В частности, ожидается, что Китай, США, Европа и Япония восстановятся в последние месяцы 2023 года, поскольку эти рынки готовят продукты питания для фестивалей в конце года и на новый год, а запасы импортеров низки. Вьетнам является потенциальным поставщиком на эти рынки.
Однако конкуренция с соперниками также усилилась, например, с Таиландом, Индонезией и Китаем по переработанным продуктам и с Эквадором по обычным продуктам.