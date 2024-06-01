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Экспорт вьетнамских фруктов стремительно растет, а производство личи может сократиться
Дуриан, драконий фрукт, джекфрут и бананы остаются основными источниками поступления валюты, сказал председатель Вьетнамской ассоциации фруктов и овощей Нгуен Тхань Бинь.
Он предположил, что положительная тенденция продолжится, сославшись на обильное внутреннее предложение и растущий спрос как на традиционных, так и на развивающихся рынках. Этот оптимизм еще более усиливается в связи с наступлением сезона сбора урожая основных фруктов, таких как дуриан, драконий фрукт, ананас, арбуз, манго, лонган и личи.
Однако директор Департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства и сельского развития (MARD) Нгуен Ньы Кыонг подчеркнул потенциальную проблему. Неблагоприятные погодные условия значительно снизили предварительную оценку производства личи в 2024 году. Текущий прогноз составляет около 200 000 тонн, что почти вдвое меньше, чем в 2023 году.
Северная провинция Бакжанг, крупный производитель личи, является примером этой проблемы. По оценкам Министерства сельского хозяйства и развития провинции, урожай личи с 29 700 гектаров деревьев личи составит более 100 000 тонн, что составляет лишь половину от того, что было достигнуто в 2023 году. Провинция ожидает, что экспорт личи в этом году достигнет около 70 000 тонн, что составляет 70% общего объема выпуска.
Несмотря на сокращение производства личи, принимаются активные меры. С начала года северная провинция Хайзыонг, еще один крупный производитель этого фрукта, сотрудничала с правительственными учреждениями в проведении многочисленных мероприятий по содействию торговле с Китаем, Японией, США, Францией, Малайзией и Республикой Корея (РК). Примечательно, что в уезде Тханьха выращивается личи на 500 гектаров, сертифицированных по стандартам VietGAP и GlobalGAP. В этом году в районе также действуют 167 кодов производственных единиц, отвечающих критериям экспорта, и 12 предприятий с 21 лицензированным экспортным упаковочным кодом.
Чтобы облегчить экспорт личи в Японию, Министерство сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства этой страны Северо-Восточной Азии направило во Вьетнам двух экспертов по карантину растений для контроля за процедурами упаковки, обработки и сертификации партий личи, предназначенных для Японии.
Помимо личи, MARD активно занимается расширением рынка. Это включает в себя продолжающиеся переговоры по устранению технических и торговых барьеров для сельскохозяйственной продукции на традиционных рынках, таких как Китай, США, ЕС, Россия, Япония и РК. Министерство также нацелено на новые многообещающие рынки, включая халяльные страны, Ближний Восток и Африку. По словам Нгуен Ньы Кыонга, в ближайшее время будет разработан протокол для экспорта замороженного дуриана и свежего кокоса в Китай.