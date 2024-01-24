Экспортный оборот арбузов может достигать 70-80 млн. долл. США в год

Согласно протоколу, подписанному Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD) и Главным таможенным управлением Китая (GACC), свежие арбузы, разрешенные к ввозу на китайский рынок, должны поступать с предприятий по выращиванию и переработке, одобренных обоими ведомствами. Фото: dienmayxanh