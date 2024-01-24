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Экспортный оборот арбузов может достигать 70-80 млн. долл. США в год
Согласно протоколу, подписанному Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD) и Главным таможенным управлением Китая (GACC), свежие арбузы, разрешенные к ввозу на китайский рынок, должны поступать с предприятий по выращиванию и переработке, одобренных обоими ведомствами. Все участвующие плантации должны выращивать растения в соответствии с надлежащей сельскохозяйственной практикой (GAP).
Переговоры о заключении протокола начались в конце 2019 года, а его подписание состоялось в декабре прошлого года, и теперь Вьетнам завершает все процедуры по экспорту фруктов в Китай, сообщил Хюинь Тан Дат.
В результате ежегодная стоимость экспорта фермерской продукции может достичь 70-80 млн долл. США с нынешних 50 млн долл. США, прогнозирует генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации фруктов и овощей Данг Фук Нгуен.