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Эксперт: Экономика Вьетнама восстанавливается в прошлом году
Говоря о втором показателе, экономический эксперт отметил, что промышленное производство восстановилось с минус 8%, зафиксированных в первые месяцы, до 3% к концу 2023 года. Падение экспорта постепенно ослабевало в течение года, с минус 26% до минус 4,4%.
Бизнес восстановился и столкнулся с меньшими трудностями, что видно по количеству новых компаний, которых раньше было меньше, чем уходящих с рынка, но в четвертом квартале стало в 1,3 раза больше.
Эксперт отметил, что туризм также восстановился, а сельское хозяйство успешно справилось с неблагоприятными факторами.
Кроме того, макроэкономика была в основном стабильной. Инфляция составила 3,25 % по сравнению с общемировым показателем в 5,5 %. Базовая инфляция снизилась до 4,16 % с предыдущего показателя в 5,1 %, что свидетельствует о достаточно устойчивом снижении инфляции. Валютные курсы оставались стабильными, а финансовые и денежные рынки в основном хорошо контролировались на фоне многочисленных рисков в мире, особенно недавних банкротств крупных банков в США и Швейцарии.
Он также отметил, что фискальные риски находятся на умеренном уровне, а государственные и внешние долги, дефицит бюджета и обязательства правительства по погашению долгов находятся в пределах допустимых уровней, установленных Национальным собранием (НС). Продовольственная безопасность была гарантирована; рынки акций, корпоративных облигаций и недвижимости также постепенно восстанавливались, хотя оставались многие риски. В связи с этим кредитный рейтинг Вьетнама был повышен агентством Fitch Ratings.
Третий показатель заключается в впечатляющих результатах экономической интеграции и дипломатии между людьми, добавил он.
Среди трех уроков прошлого года эксперт отметил своевременное реагирование Вьетнама на изменения в политике, особенно в денежно-кредитной. С конца первого квартала она была изменена: от жесткой политики к гибкой, смягченной и осторожной. Процентные ставки были снижены, а долги предприятий и населения было разрешено реструктурировать. В 2023 году также была сохранена целенаправленная фискальная политика, а также механизмы и политика, способствующие восстановлению после пандемии.
Второй урок - уделять внимание планам и выполнять их, сказал Кан Ван Лык, отметив, что было издано и активно реализовано множество важных законов и политик, направленных на преодоление трудностей в области здравоохранения, образования, земли, строительства, недвижимости, капитала и туризма.
Третий - это консенсус во всей политической системе. Руководящие принципы партии, законодательство и правоприменение осуществлялись довольно комплексно, при участии НС, правительства, министерств, отраслей, местностей и бизнеса.
По его прогнозам, в 2024 году мировая экономика в основном останется на прежнем уровне или снизится по сравнению с 2023 годом. Инфляция снизится, но останется высокой, процентные ставки по всему миру также будут очень высокими, возникнут многочисленные риски для энергетической и продовольственной безопасности, что негативно скажется на инвестициях, потреблении и экспорте во Вьетнаме.
По мнению эксперта, стране необходимо приложить все усилия, чтобы достичь поставленных НС и правительством целей по росту экономики в 6-6,5% и инфляции в 3,5-4%.