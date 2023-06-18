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Экологически чистое производство способствует распространению вьетнамской сельскохозяйственной продукции

Экологически чистое производство сельскохозяйственных продуктов, проведенное по замкнутому циклу и связанное с цепочками поставок, является основой для продвижения экспорта сельскохозйственных продуктов. Экологически чистое производство сельскохозяйственных продуктов, проведенное по замкнутому циклу и связанное с цепочками поставок, является основой для продвижения экспорта сельскохозйственных продуктов. Таково мнение экспертов на конференции по обмену информациями об экспортном рынке на тему «Вьетнамская сельскохозяйственная продукция выйдет на мировой рынок», проведенной 26 мая Департаментом промышленности и торговли города Хошимин.

Председатель группы Vina T&T, вице-председатель Вьетнамской ассоциации фруктов и овощей Нгуен Динь Тунг отметил, что преимуществом Вьетнама является производство широкого спектра сельскохозяйственной продукции, особенно фруктов. Однако фактом является то, что фермеры не могут продать свои продукты после сбора урожая, а экспортеры не могут найти поставщиков для экспорта. Узким местом является качество сельскохозяйственной продукции и связь между фермерами и потребителями.

Вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов кандидат наук Ха Туи Хань заявила, что одним из направлений повышения качества сельскохозяйственной продукции и экономической ценности сельского хозяйства является организация производства по замкнутому циклу. Соответственно, продукты и побочные продукты, полученные в процессе выращивания и переработки сельскохозяйственной продукции, перерабатываются и используются в качестве исходных материалов для следующего производственного процесса.

Это создает добавленную стоимость и сводит к минимуму количество отходов, выбрасываемых в окружающую среду. Фактически, ежегодное количество побочных продуктов сельского хозяйства во Вьетнаме очень велико, но в настоящее время собираются и почти полностью используются только побочные продукты, полученные в процессе переработки морепродуктов.

Циркулярное производство является решением для сокращения выбросов парниковых газов и воздействия токсичных химических веществ. Также оно является способом восстановления и улучшения качества земли, создания чистых и безопасных для здоровья потребителей продуктов и повышения ценности экспортируемой сельскохозяйственной продукции.

Однако до сих пор реализация модели сельскохозяйственного производства замкнутого цикла остается спонтанной без отдельного механизма и стратегии для продвижения и поощрения среди фермеров и предпринимателей.

Чтобы циркулярное производство было эффективным в больших масштабах, создавая основу для устойчивого сельскохозяйственного производства с точки зрения качества продукции, экономической эффективности и защиты окружающей среды, необходимо разработать механизмы и политику по поощрению предприятий осуществлять переработке сельскохозяйственных побочных продуктов, привлечению инвестиций для каждой локации со специфическими региональными или отраслевыми особенностями.

ИЖВ/ВИА

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