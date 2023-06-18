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Экологически чистое производство способствует распространению вьетнамской сельскохозяйственной продукции
Председатель группы Vina T&T, вице-председатель Вьетнамской ассоциации фруктов и овощей Нгуен Динь Тунг отметил, что преимуществом Вьетнама является производство широкого спектра сельскохозяйственной продукции, особенно фруктов. Однако фактом является то, что фермеры не могут продать свои продукты после сбора урожая, а экспортеры не могут найти поставщиков для экспорта. Узким местом является качество сельскохозяйственной продукции и связь между фермерами и потребителями.
Вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов кандидат наук Ха Туи Хань заявила, что одним из направлений повышения качества сельскохозяйственной продукции и экономической ценности сельского хозяйства является организация производства по замкнутому циклу. Соответственно, продукты и побочные продукты, полученные в процессе выращивания и переработки сельскохозяйственной продукции, перерабатываются и используются в качестве исходных материалов для следующего производственного процесса.
Это создает добавленную стоимость и сводит к минимуму количество отходов, выбрасываемых в окружающую среду. Фактически, ежегодное количество побочных продуктов сельского хозяйства во Вьетнаме очень велико, но в настоящее время собираются и почти полностью используются только побочные продукты, полученные в процессе переработки морепродуктов.
Циркулярное производство является решением для сокращения выбросов парниковых газов и воздействия токсичных химических веществ. Также оно является способом восстановления и улучшения качества земли, создания чистых и безопасных для здоровья потребителей продуктов и повышения ценности экспортируемой сельскохозяйственной продукции.
Однако до сих пор реализация модели сельскохозяйственного производства замкнутого цикла остается спонтанной без отдельного механизма и стратегии для продвижения и поощрения среди фермеров и предпринимателей.
Чтобы циркулярное производство было эффективным в больших масштабах, создавая основу для устойчивого сельскохозяйственного производства с точки зрения качества продукции, экономической эффективности и защиты окружающей среды, необходимо разработать механизмы и политику по поощрению предприятий осуществлять переработке сельскохозяйственных побочных продуктов, привлечению инвестиций для каждой локации со специфическими региональными или отраслевыми особенностями.