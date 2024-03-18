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Шоу дронов озарит небо Куиньона в конце этого месяца

31 марта вечером над бухтой Тхинай в городе Куиньон центральной провинции Биньдинь состоится световое шоу из 500 дронов в рамках фестиваля «Amazing Binh Dinh Fest».
  Ожидается, что фестиваль Amazing Binh Dinh Fest подарит привлекательные впечатления местным жителям и туристам. Иллюстративное изображение (Фото: Looneyestudio-Vinamatech)  
Looneyestudio-Vinamatech, организатор мероприятия, сообщил, что представление продлится около 12 минут, за которые будет представлено 11 различных образов, отражающих культурную красоту земли и народа Биньдинь.

Шоу будут обслуживать 20 инженеров из Looneyestudio-Vinamatech.

Мероприятие в Биньдине, которое последует за аналогичными в Ханое, Хошимине, Дананге и прибрежном городе Нячанг в центральной провинции Кханьхоа, будет представлять собой вечеринку, сочетающую звук, свет и местную культуру в ночном небе.

В рамках фестиваля «Amazing Binh Dinh Fest» также пройдут фейерверки в ночь открытия и закрытия фестиваля, 22 и 31 марта соответственно.

В рамках недели также пройдут две международные гонки: чемпионат мира UIM - ABP Aquabike и Гран-при чемпионата мира UIM F1H2O Биньдинь, а также широкий спектр других культурных, спортивных, гастрономических и художественных мероприятий.

ВИА/ИЖВ

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