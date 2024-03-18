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Шоу дронов озарит небо Куиньона в конце этого месяца
Шоу будут обслуживать 20 инженеров из Looneyestudio-Vinamatech.
Мероприятие в Биньдине, которое последует за аналогичными в Ханое, Хошимине, Дананге и прибрежном городе Нячанг в центральной провинции Кханьхоа, будет представлять собой вечеринку, сочетающую звук, свет и местную культуру в ночном небе.
В рамках фестиваля «Amazing Binh Dinh Fest» также пройдут фейерверки в ночь открытия и закрытия фестиваля, 22 и 31 марта соответственно.
В рамках недели также пройдут две международные гонки: чемпионат мира UIM - ABP Aquabike и Гран-при чемпионата мира UIM F1H2O Биньдинь, а также широкий спектр других культурных, спортивных, гастрономических и художественных мероприятий.