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Шедевры классической музыки очаруют публику в городе Хошимин

Шедевры классической музыки очаруют публику в городе Хошимин
  Иллюстративное изображение (Фото: ВИА)  
Зрители южного города Хошимин получат возможность насладиться вечером канонической музыки под названием “С запада на восток”, который состоится 25 июня в местном оперном театре.

По данным симфонического оркестра балета и оперы Хо Ши Мина (HBSO), в мероприятии примут участие известные артисты как в стране, так и за рубежом, такие как альтист Чон Мин из Республики Корея, британско-вьетнамский пианист Бич Ча и дирижер Чан Нат Минь.

Цель мероприятия – почтить память двух легендарных русских композиторов – Сергея Рахманинова (1873-1943) и Сергея Прокофьева (1891-1953).

Ожидается, что пианист Бич Ча с фортепианным концертом № 3 Рахманинова подарит зрителям глубокие эмоции, полные чувств и сюрпризов. Выступления Ча были оценены как “блистательные” (The Independent), «утонченные» (Rheinpfalz-Zeitung) и обладающие «непревзойденным артистизмом и страстью» (American Record Guide).

Фортепианный концерт Сергея Рахманинова № 3 ре минор, соч. 30, был написан летом 1909 года. Премьера пьесы состоялась 28 ноября того же года в Нью-Йорке с участием композитора в качестве солиста в сопровождении Нью-Йоркского симфонического общества под управлением Уолтера Дамроша. Это произведение считается одним из самых технически сложных концертов в стандартном классическом фортепианном репертуаре.

Как создатель признанных шедевров во многих музыкальных жанрах, Сергей Прокофьев считается одним из крупнейших композиторов 20-го века. Особенно его симфоническая сказка «Петя и волк», которая очаровала и рассказчика и оркестр.

На концерте альтист Чон Минь выступит перед публикой на концерте для скрипки с Симфонией № 1 ре мажор Прокофьева.

ВИА/ИЖВ

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