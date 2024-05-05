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Человеческие ресурсы полупроводниковой промышленности Вьетнама в глобальной цепочке поставок
Выступая на семинаре, вице-премьер Чан Хонг Ха подчеркнул, что Вьетнам осознает роль и важность полупроводниковой промышленности и в настоящее время имеет большие возможности стать стратегическим пунктом в глобальной цепочке поставок полупроводников, сказав, что страна предприняла конкретные шаги для содействия развитию отрасли.
По его словам, правительство уделяет особое внимание разработке стратегии развития полупроводниковой промышленности и проекту по подготовке кадров для отрасли в соответствии с международными стандартами.
Для развития отрасли необходимо определить сильные стороны Вьетнама и сформировать кадровый резерв, отвечающий международным стандартам, отметил вице-премьер, добавив, что должны существовать механизмы, поощряющие бизнес играть роль в подготовке персонала.
Вице-премьер выразил желание, чтобы на семинаре менеджеры, представители дипломатических организаций, учебных заведений, отечественных и международных организаций и предприятий обменялись мнениями, сделали предложения о тенденциях, возможностях и решениях для того, чтобы Вьетнам мог решить вышеуказанную задачу.
Он также подтвердил готовность правительства поддерживать учебные заведения и предприятия, чтобы создать благоприятную деловую среду, стимулировать инновации, исследования и разработки, а также производство в отрасли.
На мероприятии руководители министерств, населенных, отечественные и международные эксперты обсудили вопросы, касающиеся рынка полупроводниковой промышленности, подготовки кадров полупроводниковых компаний и университетов, совместного использования помещений и лабораторий для проектирования и дизайна полупроводниковых чипов, целесообразность подготовки 50 тысяч вьетнамских инженеров в сфере полупроводников к 2030 году.
Корпорация Феникаа и партнеры объявили о своих конкретных шагах по оказанию содействия правительству Вьетнама в развитии высококвалифицированных кадров в области полупроводников.
В рамках семинара корпорация Феникаа обменялась соглашениями о стратегическом сотрудничестве с Университетом штата Аризона (США), Университетом Чанг Гунг (Тайвань, Китай) и некоторыми фирмами.
По этому случаю состоялся дебют альянса по исследованиям в области полупроводников и подготовке кадров, созданного Университетом Феникаа и центральным городом Дананг в рамках государственно-частного партнерства.
Целью альянса является подготовка высококвалифицированных специалистов в области полупроводников как для внутреннего, так и для внешнего рынков.