НОВОСТИ
Человеческие ресурсы остаются проблемой для туристического сектора
Более того, среди работников туризма только 43% получили профессиональную подготовку в сфере туризма, и лишь 9,7% имеют университетские и последипломные степени.
Отчет Исследовательского института развития туризма показывает, что качество и производительность труда в туристическом секторе Вьетнама по-прежнему низкие. Например, производительность труда в отелях Вьетнама составляет лишь одну пятую часть по сравнению с Сингапуром, одну десятую по сравнению с Японией и одну пятую по сравнению с Малайзией. Таким образом, вьетнамским работникам туристического сектора приходится сталкиваться с жесткой конкуренцией у себя на родине.
Выступая на семинаре «Подготовка и использование туристических человеческих ресурсов по международным стандартам в текущий период», который недавно прошел в Ханое, Дао Мань Хунг, председатель Вьетнамской ассоциации туристического образования, сказал, что, поскольку Соглашение о взаимном признании туристических специалистов АСЕАН (MRA-TP) позволяет перемещение квалифицированных туристических работников в блоке, иностранные туристические работники могут устремиться во Вьетнам, создавая угрозу занятости для местных работников.
Многие работники сферы туризма из таких стран, как Филиппины, Таиланд, Индонезия и Сингапур, приезжают во Вьетнам на работу, а большинство 4- и 5-звездочных отелей во Вьетнаме нанимают иностранных работников.
В связи с активным восстановлением туризма после пандемии COVID-19 многие туристические компании возобновили свою работу, к тому же открывается все больше и больше высококлассных гостиниц, что делает нехватку квалифицированных кадров в сфере туризма еще более острой.
Дао Мань Хунг сказал, что государственные органы управления должны быстро стандартизировать и запустить общую программу обучения для туризма в соответствии с региональными и международными стандартами, с взаимосвязью между уровнями обучения, а также между отечественными и региональными/международными учебными заведениями.
Доктор Доан Мань Кыонг из канцелярии Национального собрания сообщил, что в рамках финансируемой ЕС программы развития потенциала экологически и социально ответственного туризма были внесены изменения во Вьетнамские стандарты профессиональных навыков в сфере туризма (VTOS), чтобы привести их в соответствие с вьетнамскими нормами и международными стандартами, а также стандартами АСЕАН.
Поэтому учебным заведениям по туризму необходимо применять VTOS в преподавании, чтобы повышать эффективность профессиональной подготовки в сфере туризма во Вьетнаме, сказал Доан Мань Кыонг, добавив, что время обучения на предприятиях не должно составлять менее 50% от общей продолжительности программы обучения.