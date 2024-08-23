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Чан То Нга не успокоилась из-за того, что суд отклонил иск, добиваясь справедливости для жертв АО/диоксина
В беседе с Вьетнамским информационным агентством (ВИA) Чан То Нга, которая сама является жертвой AO/диоксина, сказала, что не удивлена этим решением и что она не сдастся, а продолжит вести судебный процесс.
Представители Чан То Нга, Уильям Бурдон и Бертран Репольт из адвокатской конторы Бурдон, выразили свою решимость и впредь выступать на стороне своей клиентки.
Борьба их клиента не закончится этим решением, и они передадут дело в высший апелляционный суд, заявили адвокаты, отметив, что судьи Апелляционного суда Парижа придерживаются консервативной позиции, которая противоречит современному законодательству, а также международному и европейскому праву.
Решение будет принято высшим апелляционным судом, добавили они.
То, что Чан То Нга вела судебный процесс на протяжении 15 лет, свидетельствует о ее необыкновенной силе воли и твердой поддержке миролюбивых людей.
Нга родилась в 1942 году в южной провинции Шокчанг, работала военным корреспондентом Агентства новостей «Освобождение» и во время войны заразилась диоксином. Результаты медицинского обследования показали, что уровень диоксина в ее крови превышает регламентированный уровень, который приводит к серьезным последствиям для здоровья. Она страдала пятью из 17 заболеваний, расстройств, деформаций и пороков развития, связанных с воздействием диоксина, признанных США.
Не только сама Чан То Нга, но и ее дети страдали от пороков сердца и костей. Ее первый ребенок умер от порока сердца в возрасте 17 месяцев.
В 2009 году Чан То Нга выступила в качестве свидетеля в Суде общественного мнения в Париже против американских химических компаний, чтобы поддержать жертв АО/диоксина во Вьетнаме. После этого, при поддержке французских юристов и общественных активистов, она решила подать в суд на американские химические компании.
Она - одна из немногих, кто может подавать иски, связанные с АО/диоксином, поскольку обладает всеми тремя необходимыми условиями: является француженка вьетнамского происхождения; проживает во Франции, где адвокатам разрешено подавать международные иски в защиту французских граждан против другой страны, наносящей им ущерб; и является жертвой АО/диоксина.
В мае 2013 года Королевский суд города Эври, где проживает Чан То Нга, принял к рассмотрению ее иск против химических компаний, поставлявших гербициды для армии США, которые использовались на полях сражений во Вьетнаме. Однако после 19 процессуальных заседаний, в своем решении, вынесенном 10 мая 2021 года, суд согласился с доводами ответчиков, заявив, что они действовали по приказу и в интересах государства США, а значит, имеют право на «иммунитет».
Адвокаты Чан То Нга возражали против этого решения и заявили, что эти компании подали тендер, а значит, их не принуждали к действиям. По мнению адвокатов, суд применил устаревшие принципы, противоречащие современным принципам международного права и Франции.
За 15 лет своего пути к справедливости Чан То Нга получила поддержку не только от вьетнамцев на родине, но и от вьетнамских экспатриантов во Франции и по всему миру, а также от французских и международных друзей, включая адвокатов Уильяма Бурдона и Бертрана Репольта, Вьетнамской ассоциации жертв АО/диоксина, Международной ассоциации юристов-демократов, Ассоциации вьетнамцев во Франции...
Также было организовано большое количество маршей и митингов в знак солидарности с Чан То Нга и вьетнамскими жертвами АО. Письмо Чан То Нга с призывом поддержать юридическую борьбу получило тысячи подписей, в том числе от многих важных деятелей, политиков, дипломатов, исследователей, ученых, врачей и художников.
С 1961 по 1971 год американские военные провели 19 905 миссий, распылив более 80 миллионов литров токсичных химикатов, 61% из которых составляли АО, содержащие 366 кг диоксина, почти на 26 000 хуторов и деревень, которые занимали 3,06 миллиона гектаров, что составляет почти четвертую часть территории Южного Вьетнама.
АО оказывает сильное и продолжительное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. По статистике, около 4,8 миллиона человек во Вьетнаме подверглись воздействию АО/диоксина.