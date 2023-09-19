НОВОСТИ
Цифровые технологии способствуют решению проблем
Использование цифровых технологий для решения проблем
Поблагодарив Национальное Собрание Вьетнама за организацию конференции, председатель Форума молодых парламентариев Межпарламентского союза Дэн Карден сказал, что в 9-й глобальной конференции молодых парламентариев приняли участие более 300 парламентариев из более 70 парламентов-членов МПС. «Нас приветствовали и поддержали волонтеры. Это было действительно важно для нас», - сказал Дэн Карден.
По его словам, мир сталкивается со многими проблемами, связанными с технологиями, такими как недостоверная информация , социальный раскол, политический раскол и др., поэтому необходимо повышать осведомленность о более эффективном использовании технологий для решения проблем в обществе и помогать законодательным органам принимать правильные решения.
«Мы здесь, чтобы обсудить цифровую трансформацию, которую переживает мир, пользу цифровых технологий в реализации целей в области устойчивого развития и использование цифровых технологий для борьбы с изменением климата. Я думаю, что это хорошая тема для молодых парламентариев», — подтвердил Дэн Карден. Он также считает, что в настоящее время существует много опасений по поводу искусственного интеллекта (ИИ) и его возможностей в будущем. Хотя цифровые технологии также приносят и много пользы.
Совершенствование институтов для удовлетворения потребностей развития цифровых технологий
Многие делегаты заявили, что в настоящее время большинство стран постепенно разрабатывают политику и правовую базу для удовлетворения практических потребностей и содействия цифровой трансформации. Делегаты согласились с тем, что цифровая трансформация — это скорее политическая и институциональная революция, в которой молодое поколение играет кючевую роль.
Директор Института экономических исследований АСЕАН и Восточной Азии (ERIA) Фусанори Ивасаки высоко оценил активную реализацию цифровой трансформации правительства Вьетнама. «Когда Вьетнам достигнет углеродной нейтральности к 2050 году, эта страна будет максимально использовать искусственный интеллект и другие цифровые технологии. Я думаю, что правительство Вьетнама должно поставить перед собой цель создать правовую базу. Однако это не только проблема Вьетнама, но и проблема других стран», - сказал Фусанори Ивасаки.