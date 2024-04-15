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Церемония в Футхо, посвященная памяти легендарных предков Вьетнама

Партийная организация, власти и население северной провинции Футхо от имени вьетнамского народа в стране и за рубежом 14 апреля организовали церемонию, посвященную памяти отца Лак Лонг Куана и матери Ау Ко, которые считаются легендарными предками Вьетнама.
  Церемония в Футхо, посвященная памяти легендарных предков Вьетнама. Фото: ИЖВ  
Легенда гласит, что Лак Лонг Куан (настоящее имя Шунг Лам, сын Кинь Зыонг Выонга и Тхан Лонг Ны) женился на Ау Ко (дочери феи Зе Лай). Затем Ау Ко родила мешок, наполненный 100 яйцами, из которых вскоре вылупились сотни сыновей.

Однако вскоре после этого Лак Лонг Куан и Ау Ко расстались. Лак Лонг Куан отправился на побережье с 50 детьми, а Ау Ко отправился в высокогорье с остальными.

Их старший сын стал королем, который назвал страну Ван Ланг и основал столицу в Фонг Чау (современный город Вьетчи в провинции Футхо), положив начало 18 поколениям королей Хунгов.

Короли выбрали гору Нгиалинь, самую высокую в регионе, для проведения ритуалов, посвященных божествам риса и солнца, чтобы молиться о здоровом урожае.

В честь их великого вклада на горе Нгиалинь был построен комплекс храмов, посвященных им, а 10-го марта по лунному календарю является национальным праздником, посвященным королям Хунгов.

Поклонение королям Хунгов, тесно связанное с традициями поклонения предкам большинства вьетнамских семей, было признано ЮНЕСКО частью нематериального культурного наследия человечества в 2012 году.

Согласно историческим документам и статистике исследователей, на всей территории Вьетнама насчитывается 1.417 памятников поклонения Королям Хунгов и персонажам, относящимся к эпохе Королей Хунгов. В котором только в провинции Футхо находится 183 памятника поклонения Королям Хунгов (122 действующего, а 61 утерянный).

В музее королей Хунгов хранятся тысячи артефактов и научных документов, которые относятся к ранним этапам национального строительства вьетнамского народа.

В этом году фестиваль храма королей Хунгов проводится в северной провинции с 9 по 18 апреля (или с 1 по 10 марта по лунному календарю), одновременно с Неделей культуры и туризма Земли предков.

ВИА/ИЖВ

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