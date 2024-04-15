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Церемония в Футхо, посвященная памяти легендарных предков Вьетнама
Однако вскоре после этого Лак Лонг Куан и Ау Ко расстались. Лак Лонг Куан отправился на побережье с 50 детьми, а Ау Ко отправился в высокогорье с остальными.
Их старший сын стал королем, который назвал страну Ван Ланг и основал столицу в Фонг Чау (современный город Вьетчи в провинции Футхо), положив начало 18 поколениям королей Хунгов.
Короли выбрали гору Нгиалинь, самую высокую в регионе, для проведения ритуалов, посвященных божествам риса и солнца, чтобы молиться о здоровом урожае.
В честь их великого вклада на горе Нгиалинь был построен комплекс храмов, посвященных им, а 10-го марта по лунному календарю является национальным праздником, посвященным королям Хунгов.
Поклонение королям Хунгов, тесно связанное с традициями поклонения предкам большинства вьетнамских семей, было признано ЮНЕСКО частью нематериального культурного наследия человечества в 2012 году.
Согласно историческим документам и статистике исследователей, на всей территории Вьетнама насчитывается 1.417 памятников поклонения Королям Хунгов и персонажам, относящимся к эпохе Королей Хунгов. В котором только в провинции Футхо находится 183 памятника поклонения Королям Хунгов (122 действующего, а 61 утерянный).
В музее королей Хунгов хранятся тысячи артефактов и научных документов, которые относятся к ранним этапам национального строительства вьетнамского народа.
В этом году фестиваль храма королей Хунгов проводится в северной провинции с 9 по 18 апреля (или с 1 по 10 марта по лунному календарю), одновременно с Неделей культуры и туризма Земли предков.