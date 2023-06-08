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НОВОСТИ

Центр облучения откроется на севере страны для обслуживания экспорта фруктов

Министерство науки и технологий (MOST) совместно с Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD) ведет переговоры с США о создании центра облучения в северном регионе для облегчения экспорта фруктов Министерство науки и технологий (MOST) совместно с Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD) ведет переговоры с США о создании центра облучения в северном регионе для облегчения экспорта фруктов, сообщил 7 июня министр MOST Хуинь Тхань Дат на заседании Национального собрания в формате "вопрос-ответ".

Поскольку облучение является обязательным при экспорте сельскохозяйственной продукции на некоторые рынки, включая США, законодатель из северной провинции Бакжанг, центра выращивания личи, спросил министра о мерах по проведению облучения личи, который вступает в сезон сбора урожая, и многих других фруктов в северном регионе, чтобы что касается соответствия техническим требованиям в некоторых странах-импортерах.

Министр Дат сказал, что раньше личи из Бакжанга приходилось отправлять в город Хошимин или провинцию Лонган на юге для облучения, что приводило к большим расходам. Поскольку США предъявляют строгие требования к облучению фруктов, MOST координирует свои действия с MARD, чтобы договориться с США об открытии центра облучения в северном регионе.

К концу года личи можно будет облучать на севере страны в соответствии со стандартами США, чтобы выйти на этот рынок, отметил он, выразив надежду, что этот шаг поможет увеличить экспорт личи и других фруктов.

Говоря о недостатках в применении высоких технологий в сельскохозяйственном производстве, он сказал, что применение высоких технологий в сельском хозяйстве для повышения производительности труда и качества жизни фермеров является основной политикой Партии и Государства.

MOST и MARD также тесно сотрудничают, чтобы расширить применение высоких технологий. Многие предприятия, такие как Loc Troi (производство риса), TH True Milk (производство молочных продуктов) и Dabaco (животноводство), приняли участие в этой работе.

Согласно статистике, в 2022 году экспорт и импорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции составил около 53,22 млрд. долл. США, что частично объясняется применением науки и технологий.

Тем не менее, министра признал, что на пути применения технологий остается множество препятствий, отметив, что они требуют большого капитала для развития инфраструктуры, производства и рабочей силы, а также существует множество скрытых рисков в этой области.

MARD рассмотрит возможность пересмотра механизмов и политики, требуя от местных властей развития высокотехнологичных сельскохозяйственных зон в соответствии с целями и направлениями, а также повышения производительности и качества товаров, добавил министр Дат.

ВИА/ИЖВ

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