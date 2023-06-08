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Центр облучения откроется на севере страны для обслуживания экспорта фруктов
Поскольку облучение является обязательным при экспорте сельскохозяйственной продукции на некоторые рынки, включая США, законодатель из северной провинции Бакжанг, центра выращивания личи, спросил министра о мерах по проведению облучения личи, который вступает в сезон сбора урожая, и многих других фруктов в северном регионе, чтобы что касается соответствия техническим требованиям в некоторых странах-импортерах.
Министр Дат сказал, что раньше личи из Бакжанга приходилось отправлять в город Хошимин или провинцию Лонган на юге для облучения, что приводило к большим расходам. Поскольку США предъявляют строгие требования к облучению фруктов, MOST координирует свои действия с MARD, чтобы договориться с США об открытии центра облучения в северном регионе.
К концу года личи можно будет облучать на севере страны в соответствии со стандартами США, чтобы выйти на этот рынок, отметил он, выразив надежду, что этот шаг поможет увеличить экспорт личи и других фруктов.
Говоря о недостатках в применении высоких технологий в сельскохозяйственном производстве, он сказал, что применение высоких технологий в сельском хозяйстве для повышения производительности труда и качества жизни фермеров является основной политикой Партии и Государства.
MOST и MARD также тесно сотрудничают, чтобы расширить применение высоких технологий. Многие предприятия, такие как Loc Troi (производство риса), TH True Milk (производство молочных продуктов) и Dabaco (животноводство), приняли участие в этой работе.
Согласно статистике, в 2022 году экспорт и импорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции составил около 53,22 млрд. долл. США, что частично объясняется применением науки и технологий.
Тем не менее, министра признал, что на пути применения технологий остается множество препятствий, отметив, что они требуют большого капитала для развития инфраструктуры, производства и рабочей силы, а также существует множество скрытых рисков в этой области.
MARD рассмотрит возможность пересмотра механизмов и политики, требуя от местных властей развития высокотехнологичных сельскохозяйственных зон в соответствии с целями и направлениями, а также повышения производительности и качества товаров, добавил министр Дат.