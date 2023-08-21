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НОВОСТИ

Художественное представление приурочено к столетию со дня рождения композитора гимна страны

Вечером 20 августа в Ханойском оперном театре и на площади Августовской революции прошла впечатляющая художественная программа «Стая птиц Вьетнама», посвященная 100-летию со дня рождения композитора, поэта и художника Ван Као (1923-2023 гг.). Вечером 20 августа в Ханойском оперном театре и на площади Августовской революции прошла впечатляющая художественная программа «Стая птиц Вьетнама», посвященная 100-летию со дня рождения композитора, поэта и художника Ван Као (1923-2023 гг.).

В мероприятии приняли участие Президент Во Ван Тхыонг, бывший Президент Нгуен Суан Фук, представители партийных отделов, министерств, ведомств и центральных органов.

Художественная программа «Стая птиц Вьетнама» была проведена по случаю 78-й годовщины Августовской революции (19 августа) и Дня независимости Вьетнама (2 сентября). Данное мероприятие также является важным музыкальным мероприятием Общества вьетнамских композиторов 2023 года, которое отмечает великие ценности, выдающееся творчество и вклад композитора Ван Као в музыкальную сферу, в частности, в культуру и искусство страны в целом,благодаря его бессмертным произведениям.

Программа открылась показом короткого видеоклипа о композиторе, поэте и художнике Ван Као. После видеоклипа зрители насладились впечатляющими и искусно поставленными композициями Ван Као.
Композитор Ван Као, родившийся в 1923 году в северном городе Хайфон, написал «‎Маршевую песню»‎ в 1944 году.

Оригинальная версия песни была выбрана президентом Хо Ши Мином в качестве национального гимна и отредактирована Национальным собранием в 1955 г.

ВИА/ИЖВ

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