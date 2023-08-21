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Художественное представление приурочено к столетию со дня рождения композитора гимна страны
В мероприятии приняли участие Президент Во Ван Тхыонг, бывший Президент Нгуен Суан Фук, представители партийных отделов, министерств, ведомств и центральных органов.
Художественная программа «Стая птиц Вьетнама» была проведена по случаю 78-й годовщины Августовской революции (19 августа) и Дня независимости Вьетнама (2 сентября). Данное мероприятие также является важным музыкальным мероприятием Общества вьетнамских композиторов 2023 года, которое отмечает великие ценности, выдающееся творчество и вклад композитора Ван Као в музыкальную сферу, в частности, в культуру и искусство страны в целом,благодаря его бессмертным произведениям.
Программа открылась показом короткого видеоклипа о композиторе, поэте и художнике Ван Као. После видеоклипа зрители насладились впечатляющими и искусно поставленными композициями Ван Као.
Композитор Ван Као, родившийся в 1923 году в северном городе Хайфон, написал «Маршевую песню» в 1944 году.
Оригинальная версия песни была выбрана президентом Хо Ши Мином в качестве национального гимна и отредактирована Национальным собранием в 1955 г.