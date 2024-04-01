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Хойан - самое дешевое известное место назначения в мире

Глобальный индекс стоимости отдыха, ежегодно публикуемый ведущей британской финансовой компанией Post Office, показывает, что Хойан является самым дешевым местом назначения для отдыха в 2024 году. В прошлом году Хойан был на 6-м месте.
  Бумажные фонарики на реке в Хойане. Источник: vinwonders.com  
Кейптаун и Кения заняли 2-е и 3-е места соответственно. Тамариндо в Коста-Рике является самым дорогим туристическим направлением в мире и занимает 40-е место. Нью-Йорк, США занял 39-е место.

Общая базовые расходы в Хойане, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, составляют 51,18 фунта (более 1,5 миллиона донгов). В Кейптауне сумма расходов составляет 54,35 фунтов (более 1,6 миллиона донгов), а в Кении — 54,39 фунтов (более 1,6 миллиона донгов). Между тем, сумма, которую туристы должны потратить на аналогичные товары в Тамариндо, Коста-Рика, составляет 158 фунтов (более 5 миллионов донгов). Цены в Тамариндо выросли на 13% по сравнению с прошлым годом.

Глобальный индекс стоимости отдыха - это ежегодный рейтинг, в рамках которого на протяжении последних 18 лет публикуются 40 направлений отдыха по всему миру в порядке от самых дешевых до самых дорогих. Список выбран и ранжирован на основе стоимости 8 практических предметов, которые можно купить в отпуске, таких как пиво, обед из трех блюд, ужин, средство от насекомых, солнцезащитный крем.

Таблица расходов в этом году также показывает, что цены на еду, напитки и другие туристические товары значительно снизились по сравнению с прошлым годом в 25 из 40 туристических направлений и городов в рейтинге. Post Office надеется, что последнее объявление станет практическим предложением для туристов, планирующих поехать в отпуск в этом году, особенно в контексте мрачной мировой экономики.

ВИА/ИЖВ

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