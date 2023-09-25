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Ханой стремится использовать потенциал прибрежного агротуризма
В стратегии развития туризма Вьетнама экотуризм, связанный с сельским хозяйством и сельскими районами, является одним из пяти ключевых продуктов.
Посещение фруктовых и цветочных садов, сельскохозяйственных ферм, знакомство с местной кухней, знакомство с историческими памятниками - все это можно увидеть в общине Хонгван, уезд Тхыонгтин.
Туристический объект "Деревня декоративных ремесел общины Хонгван" является одним из двух продуктов ОООП (одна община, один продукт) Ханоя.
Расположенная вдоль реки Хонг (Красная), община Хонгван в последние годы стала одним из объектов экологического и агротуризма в столице.
По словам Нгуен Хай Данга, секретаря парткома общины Хонгван, в настоящее время в общине функционирует около 20 моделей экотуризма, которые предоставляют услуги, связанные с зеленым туризмом и агротуризмом. Община принимает 15-20 тыс. посетителей в год, способствуя сохранению и созданию стабильной занятости для сотен местных рабочих с ежемесячным доходом на душу населения от 6 до 8 млн. донгов (246-328 долл. США).
В уезде Данфыонг, расположенном в 20 км к западу от центра Ханоя, вдоль берегов реки было создано множество экологических ферм, которые постепенно становятся туристическими объектами для гостей Ханоя.
Заместитель председателя Народного комитета района Данфыонг Нгуен Тхать Хунг заявил, что в соответствии с планом традиционные модели сельского хозяйства, связанные с экологическим туризмом, будут продолжать развиваться в деревенских кластерах вдоль Красной реки и реки Дай.
Заместитель председателя Народного комитета Ханоя Нгуен Мань Куен заявил, что город опубликовал план развития сельского хозяйства и сельского туризма в сочетании с строительством сельской местности в новом стиле на период 2021-2025 годов, а также политику привлечения бизнеса к инвестированию в эту сферу.
Городской департамент туризма также разрабатывает соответствующий проект плана, направленный на создание благоприятных условий для развития агротуризма, добавил он.