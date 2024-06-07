Ханой рассчитывает на 7 миллионов иностранных туристов к 2025 году

Согласно плану развития, вклад сектора в валовой региональный внутренний продукт города должен превысить 8%, а заполняемость номеров в гостиницах и отелях - 60%.



В период 2024-2025 годов Ханой продолжит устойчивое и эффективное развитие туристического сектора, служащего туристическими воротами как для северного региона, так и для страны, а также безопасным, дружелюбным и высококачественным направлением.



Город также разрабатывает множество задач и решений для ускорения восстановления и развития отрасли, одним из которых является создание профессиональных и привлекательных туристических продуктов, имеющих потенциал для прорывного развития, включая культурный туризм, MICE-туризм, сельскохозяйственный - сельский туризм, рекреационный - спортивный туризм, экологический туризм, курортный туризм, здравоохранение и гольф-туризм.



Разрабатываются решения по привлечению иностранных туристов в Ханой, сфокусированные на ключевых рынках, таких как Северо-Восточная Азия, Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Европейский Союз, США, и постепенно осваиваются потенциальные рынки, такие как Индия, страны Ближнего Востока, Австралия и страны Восточной Европы.



Туристический сектор Ханоя разработает планы продвижения в отечественных и международных СМИ и на телевизионных каналах, а также планы популяризации столичного туризма на цифровых платформах и в социальных сетях, а также программы продвижения на ключевых и потенциальных рынках.



Планирование и инвестиции в развитие туристической инфраструктуры на профессиональном и современном уровне будут поощряться, при этом приоритет будет отдан ряду ключевых проектов по развитию туризма в Бави Хыонгшон - Куаншон и на озере Донгмо.



Также будет уделено внимание повышению качества туристических направлений и разработке туристических продуктов, связанных с историческими и культурными ценностями и наследием.