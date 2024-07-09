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Ханой одобрил инвестиции для 26 государственных инвестиционных проектов
Резолюция об утверждении была принята на недавней 17-й сессии Совета 16-го созыва. Согласно этой резолюции, инвестиционная политика 22 проектов утверждена, инвестиционная политика трех проектов скорректирована, а один проект остановлен.
В ходе сессии совет рассмотрел и принял 17 докладов и 22 резолюции, которые касались многих важных вопросов, включая направления, механизмы и меры по ускорению социально-экономического развития и обеспечению социальной безопасности. Среди них также проект по повышению потенциала и безопасности в области предотвращения пожаров, тушения и спасения, а также мероприятия, приуроченные к 70-летию Дня освобождения столицы.
Совет также одобрил резолюцию о работе с петициями избирателей с начала срока полномочий в 2021-2026 годах. Он попросил муниципальный народный комитет усилить руководство, чтобы серьезно и в полной мере реализовать выводы и рекомендации, изложенные в отчете Постоянного бюро совета по надзору. Комитету было предложено проанализировать петиции избирателей, которые еще не решены, и поручить соответствующим ведомствам разработать конкретную дорожную карту для решения этих вопросов.
На сессии было сообщено, что Ханой добился обнадеживающих результатов в привлечении инвестиций и распределении средств в первой половине 2024 года и готов продолжить эту работу в ближайшее время.
Инвестиции в развитие столицы достигли 208,8 триллиона донгов (8,2 миллиарда долларов США) в период с января по июнь, что представляет собой рост на 9,5% по сравнению с предыдущим годом, согласно данным городского Народного комитета.
Помимо 43,8 млн долларов США, зарегистрированных в июне, Ханой зарегистрировал 1,165 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в первой половине 2024 года, включая 1,036 млрд долларов США на 120 новых проектов, 55 млн долларов США на 78 существующих проектов, и 74 млн долларов США, потраченных на внесение капитала в местные компании или покупку их акций.
Благодаря эффективному использованию государственного инвестиционного капитала в первые шесть месяцев строительная деятельность продолжала ускоряться, заявила администрация, отметив, что наряду с привлечением инвестиций она также попросила подрядчиков и строительные подразделения задействовать ресурсы для ускорения реализации ключевых проектов и развития инфраструктуры, способствуя увеличению объема государственных инвестиций.
В 2024 году в городе насчитывается 226 государственных инвестиционных проектов по базовому строительству, состоящих из 155 проектов, начатых в предыдущие годы и инвестированных на общую сумму 205,5 трлн донгов (включая 24,4 трлн донгов, которые планируется освоить в этом году), и 71 нового проекта стоимостью 7,2 трлн донгов (включая 1,1 трлн донгов, которые будут освоены в этом году). Среди них 58 транспортных проектов, что составляет 19,5% от плана капитального строительства.
Ключевые проекты в городе ускоряются, чтобы быть завершенными в срок, продолжил Народный комитет.
Он уточнил, что проект "Поясная дорога № 4" в столичном регионе, в который было вложено около 12,6 трлн донгов, на данный момент выполнен на 9,6%. На участке Хоанг Кау - Воифук проекта "Поясная дорога № 1" (фаза 1), в который было вложено более 7,2 трлн донгов из городского бюджета, освоено 32,4% инвестиционного капитала.
На проект модернизации участка Бала - Суанмай на Национальном шоссе 6 с общим объемом инвестиций 8,1 трлн донгов, финансируемый из городского бюджета, было выделено 7,5% от плана капитальных вложений.
Город также выделил около 7,3 % из 5,2 трлн донгов общих инвестиций на проект строительства дороги, соединяющей проспект Тханглонг с скоростной трассой Ханой - Хоабинь./.
ВИА
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