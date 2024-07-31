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НОВОСТИ

Ханой обещает наиболее благоприятные условия для крупных инвесторов

Народный комитет Ханоя недавно выпустил документ, требующий от местных властей более решительных действий по повышению качества и эффективности продвижения, привлечения и управления прямыми иностранными инвестициями (ПИИ).

 

В соответствии с этим, городскому Департаменту планирования и инвестиций, Правлению промышленных и экспортно-перерабатывающих зон Ханоя, Правлению высокотехнологичного парка Хоалак, Ханойскому агентству продвижения, другим департаментам, секторам и подразделениям было предложено внимательно следовать указаниям Политбюро, плану действий правительства и программе продвижения Министерства планирования и инвестиций (MPI) для разработки и реализации ежегодной городской программы продвижения инвестиций. Им было поручено давать советы руководителям города, присоединившимся к делегациям центральных органов власти в зарубежных поездках, чтобы привлечь крупные, качественные и эффективные инвестиционные проекты.

Им поручили поощрять инвесторов к осуществлению инвестиций в соответствии с городским перечнем проектов по привлечению инвестиций, часто пересматривая и корректируя этот перечень для обеспечения эффективности привлечения инвестиций в соответствии с революцией Политбюро № 15-NQ/TU. Они должны совместно с соответствующими департаментами, секторами и подразделениями подготовить землю, инфраструктуру, рабочую силу и т. д. для приема крупных инвесторов и предприятий. Агентствам и подразделениям также было поручено модернизировать инфраструктуру индустриальных парков, чтобы создать конкурентные преимущества для привлечения среднесрочных и долгосрочных инвестиций.

Администрация Ханоя потребовала от них повысить исполнительский потенциал государственных служащих, реформировать административные процедуры и административный аппарат таким образом, чтобы они были ориентированы на людей и предприятия, быстро обрабатывали инвестиционные и деловые процедуры в соответствии с законом и не выдавали произвольно требования или условия, не соответствующие правовым нормам, при урегулировании административных процедур.

В случае возникновения проблем или несоответствий в процессе применения правовых норм в отношении инвестиций и предприятий, они должны быстро сообщать об этом в муниципальный народный комитет и консультироваться с ним, а также запрашивать мнение министерств и центральных ведомств.

Департаментам, ведомствам и подразделениям было предложено активно обращаться к инвесторам и оказывать им помощь в преодолении трудностей и препятствий, ускорить выделение инвестиций, а также выяснить обязанности каждого департамента, сектора и подразделения в отношении проблемных проектов и обратиться за инструкциями в муниципальный Народный комитет.

Администрация поручила Департаменту планирования и инвестиций координировать выполнение задач по контролю и оценке инвестиций. При этом агентство по регистрации инвестиций отвечает за составление и представление периодических отчетов в установленные сроки, обеспечение актуальности и качества информации, и особенно за представление отчетов через национальную инвестиционную информационную систему.

Руководителям агентств и подразделений также было предложено серьезно выполнять директиву Постоянного бюро городского партийного комитета № 24-CT/TU от 7 августа 2023 года о повышении дисциплины и чувства ответственности в отношении урегулирования работ во всей политической системе города. Они также должны нести ответственность за любые проступки, связанные с иностранными инвестициями, говорится в сообщении Ханойского народного комитета.
За январь-июль общий объем зарегистрированного иностранного капитала во Вьетнаме превысил 18 миллиардов долларов США, увеличившись за год на 10,9%, по данным Агентства внешней торговли MPI.

Иностранные инвесторы вложили 10,76 млрд. долларов США в 1 816 новых проектов, что на 35,6% и 11,6% больше, соответственно. В то же время в 734 проектах был скорректирован капитал на общую сумму более 10,76 млрд долларов США, что на 0,3% меньше по количеству проектов и на 19,4% больше по капиталу в годовом исчислении.

Взносы в капитал и покупка акций снизились на 45,2% до 2,27 млрд долларов США.

За первые семь месяцев Ханой привлек 1,3 миллиарда долларов США ПИИ, что на 65% больше, чем годом ранее. В том числе 1,1 миллиарда долларов США было направлено в 143 новых проекта, 138 миллионов долларов США - в 102 существующих, а 77 миллионов долларов США было потрачено на вложение капитала или покупку акций местных компаний, показывает статистика.

ВИА/ИЖВ

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