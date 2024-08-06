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НОВОСТИ

Ханой и Хошимин входят в число самых доступных туристических направлений Азии

Ханой и Хошимин вошли в десятку лучших в Азии городов с самой низкой стоимостью путешествий.

Американский журнал "Travel & Leisure" только что опубликовал список десяти городов Азии с самыми низкими ценами на поездки. Город Хошимин Вьетнама занял второе место со средней стоимостью поездки в 1452 доллара США. А Ханой занимает девятое место со средней стоимостью поездки около 1546 долларов США.

Список десяти самых доступных азиатских городов был составлен на основе данных Kayak, метапоисковой системы для туристических услуг, включая авиаперелеты, отели, аренду автомобилей и пакетные туры.

Рейтинг составлен на основе средних цен на авиабилеты эконом-класса туда-обратно и стандартные двухместные номера с июня по декабрь.

Тайбэй (Тайвань, Китай) был назван самым доступным городом в Азии. Япония представлена в этом списке двумя городами: Токио и Осака.
В список также вошли Джакарта, Нью-Дели, Бангкок, Манила и Куала-Лумпур.

ИЖВ/ВИА

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