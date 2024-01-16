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Ханой использует “мягкую силу” культуры в развитии
Членство в сети помогло городу поставить новые цели в области культурного развития, вдохновить творческий потенциал и представить свой новый бренд на международной арене, продолжил он.
За последние четыре года Ханой в координации с соответствующими сторонами провел множество творческих конкурсов для представителей всех слоев общества, особенно молодежи, которые внесли свой вклад в городское строительство и устойчивое развитие.
Примечательно, что пешеходные улицы, в том числе вокруг озера Хоанкием в самом центре столицы, древней цитадели Шонтэй и района Даонгок-Нгыса, являются важнейшими центрами досуга и отдыха, рассчитанными как на туристов, так и на местных жителей.
В городе были организованы различные выставки, проводимые в музее Ханоя, императорской цитадели Тханглонг, признанной ЮНЕСКО, и комплексе Ван Миеу Куок Ты Жам (Храм литературы), а также было создано множество культурных и творческих пространств, таких как цифровая выставка, посвященная 500-летию со дня смерти итальянского художника Рафаэля (1483-1520 гг.), а также выставка на тему «Обрывки ткани», на которой были представлены произведения искусства, сделанные людьми с ограниченными возможностями.
Ярким примером является прошедший в ноябре прошлого года Ханойский фестиваль креативного дизайна 2023, в рамках которого было проведено 60 мероприятий и акций, послуживших платформой для обмена и демонстрации творческой деятельности в различных районах города.
Ханой всегда уделял внимание международному сотрудничеству в этой области, что нашло отражение в организации многочисленных семинаров и мастер-классов по творческим городам и культурной индустрии в стране и за рубежом, а также в участии в подобных мероприятиях.
Город будет проводить больше творческих мероприятий, уделяя особое внимание элементам своего наследия, чтобы создать основу для своего устойчивого развития, одновременно активизируя коммуникационную работу по продвижению творчества среди населения.
Сеть творческих городов ЮНЕСКО была создана в 2004 году для развития сотрудничества с городами и между ними, которые определили творчество как стратегический фактор устойчивого городского развития.
Почти 300 городов мира, входящих в эту сеть, работают вместе для достижения общей цели: поставить творчество и индустрию культуры в центр своих планов развития на местном уровне и активно сотрудничать на международном уровне.